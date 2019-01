1

Mejor dirección: Asghar Farhadi por 'Todos lo saben'

Asghar Farhadi durante la premier de 'Todos lo saben' en Callao (Madrid), el 12 de septiembre de 2018. El drama del director iraní protagonizado por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, cuenta con 8 nominaciones en los Premios Goya 2019. “Tenía escritas 30 o 40 páginas del guion y se lo entregué a Pedro Almodóvar”, recuerda el cineasta iraní. “Le pregunté: ¿te parece una historia española? ¿Sería creíble para los españoles? Y me respondió: ‘Es tan española que, si no la haces tú, estoy dispuesto a hacerla yo’. Si no me hubiera dicho eso, quizás no la habría creado”.