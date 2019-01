Para estresados, para mujeres solas, para jubilados con marcha... 12 destinos para ti y tus circunstancias

Mochileros en Vietnam. Paco Nadal

1. Para la crisis de los 30

La vuelta al mundo

Clásico donde los haya. ¿Quién no ha pensado en un día de esos locos en la oficina, harto de trabajo, harto de tu jefe, harto de tu monótona vida en mandarlo todo a tomar por saco e irse a dar la vuelta al mundo? Una vez tomada la decisión, hay muchas formas de encararla. La más cañera y heavy es coger la mochila, irte a la estación de autobús más cercana, montarte en el primero que salga hacia dónde sea y a partir de ahí ir ligando transportes públicos y alojamientos baratos. Pero tampoco hay que tomárselo tan a la tremenda. Se puede dar la vuelta al mundo planificándolo un poquito todo antes para asegurarte el éxito de la operación.

África en camión, parque nacional Ethosa, Namibia. paco nadal

2. Para olvidar una decepción amorosa

África en camión

Uno de los viajes más divertidos que he hecho en mi vida fue recorrer África en un camión todoterreno. Son varias las empresas que ofrecen en España este sistema de viaje: te apuntas a un grupo de unas 15 o 20 personas que van a compartir durante dos o tres semanas el vehículo. A bordo se lleva todo lo necesario: tiendas de campaña, colchonetas, mesas y sillas, comida, etc., de manera que sois casi autónomos. Ni que decir tiene que es un viaje en el que no te vas a sentir solo ni un momento porque el contacto con el resto de los compañeros es total y continuo: todo se comparte, desde los ratos de charla en los traslados hasta las cenas en torno al fuego de campamento.

La ciudad portuguesa de Sintra. paco nadal

3. Para parejas muy enamoradas

Sintra (Portugal)

Esta ciudad portuguesa (a apenas 30 minutos en coche de Lisboa) parece sumida casi siempre en una niebla tenue que se enreda entre las ramas de sus bosques, diluye las fachadas de piedra de sus palacios y desdibuja con una gasa de nostalgia los perfiles barrocos de sus torreones. Se diría que a Sintra le sienta muy bien la melancolía. Perfecta para un fin de semana romántico e introspectivo.

Isla New Providence, Bahamas. paco nadal

4. Para súper-estresados que necesitan descansar

Bahamas

Si el paraíso es -según los cánones estereotipados- una playa interminable y solitaria de arena fina y dorada orlada por cocoteros y bañada por un mar verde azulado, cálido y transparente… el paraíso está en Bahamas. Este archipiélago del mar de las Antillas, destino popular para el mercado estadounidense aunque poco conocido por el español, es un lugar excitante que aún conserva un estilo de vida pausado y una naturaleza caribeña exultante. Si buscas un destino de playa, elegante, elitista y con buenas infraestructuras te recomiendo un par de las muchas islas de Bahamas: Eleuthera y Bimini.

Full Moon Party en Koh Phangan. Kevin Rist

5. Para necesitados de ligar

Koh Pha Ngan (Tailandia)

Esta isla al norte de Koh Samui ha heredado el ambiente joven y festero que una vez tuvo aquella. Buenas playas, mucho bungalow con alojamiento barato para mochileros y muchísima gente joven que llega atraída por sus famosas fiestas de la Luna Llena, una especie de bacanal de alcohol y sexo en la que todo el mundo pierde la cabeza. Hasta 30.000 personas se llegan a reunir en temporada alta. ¡Imposible no encontrar tu media naranja!

Un grupo de jóvenes iraníes se hace un 'selfie' en las ruinas de la ciudadela de Saryadz, Irán. paco nadal

6. Para mujeres viajando solas

Irán

¿¿Irán?? Seguro que muchos y muchas os extrañaréis que proponga este país como idóneo para mujeres, vayan solas o no. La imagen que tenemos del país de los ayatolás, mil veces difundida por nuestros medios de comunicación, es negra, muy negra. Pero una cosa son los gobernantes y otra el pueblo gobernado. Y eso se aprende en cuanto conoces Irán. He visto poca gente tan amable, abierta y dispuesta hacia el extranjero como los iraníes. Una buena amiga y gran viajera me contaba que estuvo un mes sola por Irán y más allá del calor y el pañuelo, fue una experiencia increíble. "La gente es tan amable que no me dejaban pagar nada, estuve un mes de casa en casa (el couchsurfing en Irán es una verdadera red underground) ¡Son la hospitalidad llevada al extremo! Por otra parte, con la mayoría de las mujeres se crea una relación de complicidad muy bonita”.

Paisaje costero de las islas Shetland. paco nadal

7. Para quienes necesiten soledad e introspección

Islas Shetland (Escocia)

Los graznidos de miles de aves marinas y la vastedad del horizonte reciben al visitante en este remoto archipiélago perdido en el mar del Norte, de cuyo centenar de islas apenas 15 están habitadas. El archipiélago de las Shetland, al norte de Gran Bretaña, es pura roca barrida por el viento, con más corderos que humanos en el censo (de estos últimos se contabilizan unos 22.000) y a casi igual distancia –unos 350 kilómetros- de Bergen (Noruega), Aberdeen (Gran Bretaña) y las islas Feroe. Un paraíso para caminantes, geólogos y observadores de aves perdido en el frío mar del Norte. El lugar perfecto para unos soliloquios con música de The Cranberries o The Waterboys en el IPod.

Dos pasajeros del Vía Australis en el frente del glaciar Pía, uno de los más activos de Tierra de Fuego. paco nadal

8. Para los que odian los cruceros

Por los canales patagónicos

Uno de los cruceros más espectaculares que puedes hacer –y que no tiene nada que ver con los convencionales- es a bordo de uno de los barcos de la compañía chilena Australis que navegan entre Punta Arenas (Chile) y Ushuaia (Argentina) por los canales patagónicos. La mejor – y única - manera de descubrir esta increíble e inaccesible región de la Tierra del Fuego. En la primavera y verano austral hacen recorridos entre esas dos ciudades de la Patagonia -en ambos sentidos-, con desembarco en el cabo de Hornos. Son naves de un máximo de 120 pasajeros con un concepto de crucero-expedición. En vez de bailar la conga o pasar la noche en la discoteca hay charlas de biólogos y geólogos y excursiones a tierra para ver pingüineras, glaciares, islas con elefantes marinos y bosques patagónicos.

Señalización en la Highway 1, la mítica carretera costera entre San Francisco y Los Ángeles. paco nadal

9. Para jubilados con mucha marcha

EE. UU. en autocaravana

Uno de los viajes míticos para los que hace falta más tiempo que presupuesto (cosa que le sobra a un jubilado) es alquilar una autocaravana y cruzar con ella los Estados Unidos, de costa a costa. EE. UU. es el paraíso de los motorhome o camper, como se llama en inglés a este tipo de casas rodantes. Hay muchas empresas de alquiler pero sobre todo hay mucha cultura del viaje con la casa a cuestas y todas las autopistas, las interestatales y carreteras secundarias están llenas de áreas de aparcamiento y servicios para estos vehículos.

Mujer tzotzil, una de las etnías mayoritarias en Chiapas, cocinando. Pixabay

10. Para amantes de las culturas indígenas vivas

Chiapas (México)

Chiapas es el estado “más” de México. El más indígena, el más pobre, el más olvidado, el de mayor índice de analfabetismo, pero también el más rico en cultura autóctona, el más selvático, el más interesante para viajeros comprometidos y el más enigmático de todos. México es muy diverso, pero si quieres conocer la vida del México más ancestral, tienes que ir a Chiapas.

Brahmanes ante el río Ganges, en Benarés. Pixabay

11. Para quienes viajan buscando un sentido a la vida

Benarés (India)

Todas las glorias y las miserias de India confluyen en esta ciudad que lleva habitada ininterrumpidamente más de 4.000 años, contemporánea por tanto de Babilonia o el Egipto faraónico. Dicen que el viajero podrá abandonar Benarés, pero Benarés (y sus recuerdos) nunca abandonarán al viajero. La ciudad santa y principal lugar de peregrinación de los hindúes es un trago difícil de digerir por el turista occidental poco preparado para lo que va a ver. Pero si vas buscando espiritualidad y respuesta a muchas cosas, quizás aquí la encuentres.

Joven butanesa ante el Nido del Tigre, Bután. paco nadal

12. Una vez en la vida

El Nido del Tigre (Bután)

Bután es uno de esos destinos míticos a los que un viajero debería peregrinar al menos una vez en la vida. Y una vez allí, tendría que subir a un sitio muy especial: Taktshang, el Nido del Tigre, un viejo monasterio cerca de la localidad de Paro. Lo que le ha hecho mundialmente famoso al Nido del Tigre no es que fuera construido en el siglo XVII ni que esté dedicado a Rinpoché, un gurú muy querido en el país e introductor del budismo en Bután. Lo que lo hace tremendamente escenográfico es su emplazamiento, apretado en una pequeña repisa de un acantilado de 700 metros, cortado a pico. Como un trapecista sin vértigo que se burla del abismo.