Cómo terminar muy bien el año: seis artículos y un libro recomendados

Ahora que termina el año vale la pena hacer un pequeño balance. Desde este Laboratorio hemos propuesto ideas y algunas recomendaciones de estudios que nos han enamorado. Y para terminar el 2018 con buen pie y comenzar el 2019 con ilusión nos gustaría recomendar algunos de los artículos que más impacto han tenido y un libro.

Puedes crear neuronas a cualquier edad con un simple ejercicio: Y este ejercicio es el deporte, fundamentalmente. Ni hace falta correr maratones ni meterse en los gimnasios de última generación. Con que muevas el cuerpo 30 minutos al día, tres veces por semana serás capaz de despertar nuevas neuronas en el hipocampo. Así pues, si quieres aplicar una crema antiedad a tu cerebro y de paso, generar endorfinas, ponte las zapatillas y lánzate al deporte que más te apetezca.

Cinco claves para decir "no" sin que el otro se moleste: A muchas personas nos cuesta decir "no" y, sin embargo, es básico para decir "sí "a lo que realmente nos importa. Lo necesitamos para cuidarnos, para proteger a personas o proyectos que sí queremos hacer y para no defraudar expectativas si aceptamos todo cuanto nos piden. Hace falta una técnica, que además se puede aprender.

La autoestima varía con los años: El arte de quererse a uno mismo cambia con las experiencias personales y con la edad que se tenga. Vive un proceso de U invertida, que comienza en la infancia y alcanza su nivel máximo a los 60-70 años. Del estudio se deduce, además, cuáles son las claves para que nuestra autoestima aumente.

El hábito de treinta segundos que ayuda a mejorar tu futuro: Está relacionado con el aprendizaje y con una manera de desarrollar nuestra mentalidad de crecimiento. Es muy sencillo y lo puedes aplicar a cualquier situación.

El gesto de dos minutos que cambia el estado de ánimo: Nuestras emociones influyen en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo en lo que sentimos. Pero lo que es curioso es que podemos hacer un gesto de poder, que activa nuestro baile hormonal y nos hace sentirnos mucho mejor con nosotros mismos.

El sentido de atravesar malos momentos: La vida no es toda de color de rosa y todos vivimos experiencias que hubiéramos preferido haberlas evitado. Pero dicho esto, se puede encontrar un sentido si somos capaces de aceptarlos y de tomar perspectiva.

Y por último, un libro recomendado: Vitamina X (Alienta, 2018). La energía positiva es fundamental para crear, para comprometernos con lo que hacemos, para amar… Todas las grandes cosas que hemos hecho han sido porque teníamos una gran energía para ello. Y lo que es más interesante, se puede trabajar y podemos dejar de estar cansados por todo o de encontrar esa ilusión que tanto nos cuesta. En el libro se proponen diez retos para elevar nuestros niveles de energía a tope de un modo práctico, muy divertido y al alcance de cualquier persona. ¿Te animas?

Felices Fiestas y Feliz 2019.