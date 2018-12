Fijado para el 21 de enero el juicio a Cristiano Ronaldo por fraude fiscal

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo 21 de enero a Cristiano Ronaldo, que puede ser condenado a dos años de cárcel y a pagar 18,8 millones de euros en virtud del pacto al que llegó con la Fiscalía de Madrid y con Hacienda el pasado julio. En él el jugador reconoció haber cometido cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014. En el juicio, que solo durará un día, Ronaldo deberá aceptar los hechos aunque la condena de prisión no se hará efectiva ya que no tiene antecedentes. Sin embargo, no es necesario que el futbolista, que ahora reside en Italia donde juega con la Juventus, acuda personalmente a la Audiencia, ya que puede solicitar al juez declarar por videoconferencia, según aseguran fuentes jurídicas

En un primer momento, la Fiscalía cifró en 14,7 millones de euros el fraude tributario, si bien tras el acuerdo con Ronaldo lo rebajó a 5,7 millones de euros. En cualquier caso Ronaldo deberá pagar casi 19 millones de euros entre intereses, multas y las costas de la Abogacía del Estado en el proceso.

El caso de Ronaldo se suma al de otros de futbolistas como Luka Modric, Marcelo, Radamel Falcao, Angel Di Maria o Javier Mascherano, que también han incurrido en delitos contra la Hacienda Pública y han llegado a acuerdos con la Fiscalía para reducir posibles penas.

La noticia sobre la fecha del juicio coincide con la decisión del futbolista portugués de rebajar el precio de la casa que posee en Manchester, y que puso a la venta hace cinco años. Según la inmobiliaria Benson State, la mansión en la que el futbolista se instaló durante su última etapa en el Manchester United está a la venta por 3,6 millones, unos 600.000 euros menos de lo que pagó en su día por ella.

La propiedad está situada en Alderley Edge, un pequeño pueblo de Cheshire, al sur de Manchester. Según las imágenes de la inmobiliaria, la planta baja de la casa está compuesta por un amplio recibidor, una oficina, una sala de juegos, un salón con terraza, una cocina y un comedor. La primera planta cuenta con la suite principal con dos baños y un vestidor, una suite adicional para invitados y tres habitaciones más. Además del garaje y los jardines, la mansión también tiene un gimnasio, una piscina interior, una sauna y un jacuzzi.

En 2009, Ronaldo fichó por el Real Madrid y, unos años después, en 2013, puso en venta la casa inglesa. Ante la falta de compradores, finalmente terminó alquilándosela al delantero del Manchester United, Luke Shaw, por unos 8.000 euros al mes. Ahora, desde Italia, donde se trasladó junto a sus hijos y su pareja Georgina Rodriguez el pasado verano tras fichar por la Juventus, ha decidido volver a probar suerte rebajando el precio.