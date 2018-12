La paternidad tiene un extraño efecto secundario social: te quita tiempo de tus amigos de toda la vida, o al menos, te aleja de los que no tienen hijos, pero te mete en nuevos círculos donde la temática infantil está siempre presente.

Igual que en el pipicán o en un bar cuando hay una final de Liga, encuentras rápidamente temas en común con desconocidos, con los que se genera una empatía muy bestia y con los que llegas a confesar derrotas paternales que te avergonzarían delante de cualquier pediatra.

Haced memoria de la gente con la que habéis debatido de crianza en el parque, en las puertas abiertas o en el patio del colegio. De muchos no conocéis ni el nombre ni a qué se dedican (y el nombre no se puede preguntar a final de curso porque quedas mal), pero en cambio sabéis a qué hora se acuesta el suyo, si está insoportable los sábados por la mañana o si es imposible conseguir que cene verdura.

A mí esto me pasa con Twitter. En esta red social he conocido a un montón de personas que cuentan sus desventuras de crianza, que difunden información pediátrica de manera amena, que desmontan leyendas urbanas de antivacunas y collares de ámbar, que recomiendan salidas de fin de semana sin que ninguna empresa les haya pagado para promocionarlo de manera encubierta, o avisan de que reclamemos el IRPF de la prestación por maternidad por si no te habías enterado.

Y yo los sigo y los leo sin conocerlos de nada.

Y ya forman parte de mi vida paternal.

Algunos son padres o madres contando su día a día con humor desde el wáter, en el único momento libre del día, casi todos ganadores o finalistas de premios blogueros que dicen que son importantes. Otras cuentas son comunidades muy bien organizadas que tienen blogs, vídeos, encuentros y premios. Y por supuesto, no pueden faltar los periódicos, hospitales y profesionales que hacen una gran labor de investigación y divulgación.

Leyéndoles, nunca te sentirás sol@ ni tan incompetente o superad@, porque casi todo el mundo pasa por lo mismo.

Así que si estas Navidades quieres ampliar bibliografía recomendada en formato tuit, ver retuiteada la misma noticia por 30 cuentas distintas, o encontrar amigos online que entenderán tus pequeñas angustias paternales, te presento a mis Compañeros digitales. Pincha en sus enlaces, curiosea sus tuits y sigue a los que te motiven, gratis total.

MIS PREFERIDAS

Mrs Layunta https://twitter.com/lalayunta

Cecilia Jan Jan https://twitter.com/ce_jan

Carolina García https://twitter.com/CarolinaG1978

Olga Pereda https://twitter.com/Olgapereda

PEDIATRÍA Y CONSEJOS SERIOS

Lucía, mi pediatra https://twitter.com/luciapediatra

Hospital de nens https://twitter.com/HospitaldeNens

Jesús Martínez https://twitter.com/jmartinezal

Una madre en el dentista https://twitter.com/madreendentista

Alícia Jou https://twitter.com/aliciajou

SENSACIÓN DE COMUNIDAD

De mamas & de papas https://twitter.com/demamasdepapas

Ara Criatures https://twitter.com/ARAcriatures

Papás Blogueros https://twitter.com/papasblogueros

Madresfera https://twitter.com/madresfera

Gestionando Hijos https://twitter.com/GestionaHijos

Malasmadres https://twitter.com/malasmadres

Carlos Escudero https://twitter.com/ComoVader

Sunne https://twitter.com/sunne

Padre Primerizo https://twitter.com/padre_primerizo

Papa a bordo https://twitter.com/PapaAbordoBlog

PapiLeaks https://twitter.com/papileaks

El Papá Cavernícola https://twitter.com/PapaCavernicola

9mesesy1díadespués https://twitter.com/nuevemesesundia

The Viking’s Mama https://twitter.com/Vikings_Mama

