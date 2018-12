Amal Clooney vapulea a Trump en la cena de corresponsales de la ONU

Amal Clooney ha acusado al presidente Donald Trump de dar "luz verde" a los regímenes autocráticos que encarcelan y matan a periodistas después de nombrar a la prensa estadounidense "enemigo del pueblo". La abogada hizo esta acusación en un discurso en los Premios de la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas en Nueva York, el miércoles por la noche, donde acudió acompañada de su esposo, el actor George Clooney. Amal denunció que los reporteros de todo el mundo están "bajo ataque" de regímenes como Corea del Norte, Filipinas, Hungría, Turquía y Brasil. Y agregó: "El presidente de los Estados Unidos ha dado luz verde a dichos regímenes y ha calificado a la prensa de este país como el enemigo del pueblo. Y, por supuesto, hace dos meses, un periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, entró a un consulado en Estambul y fue brutalmente torturado hasta la muerte".

La esposa de George Clooney también hizo mención al encarcelamiento de dos periodistas de Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, que estuvieron presos durante siete años en Myanmar después de cubrir los asesinatos de los Rohingya, de los que ella fue su defensora.

Amal, de 39 años, es abogada especialista en Derechos Humanos y en más de una ocasión ha comentado que el hecho de que George Clooney sea su esposo "es algo realmente bueno" para dar visibilidad a su trabajo. Así lo explicó hace unos meses durante el programa News at Six, de la BBC: "Hay una gran parte de mi trabajo que se desarrolla detrás de puertas cerradas y no se ve. Creo que ahora hay más gente que entiende qué está sucediendo con los yazidíes y el Isis, y si puede suceder algo que ayude a esos clientes, entonces creo que dar a este caso un extra de publicidad es algo realmente bueno".

ampliar foto Amal Clooney, en Naciones Unidas. BEBETO MATTHEWS AP

No es la primera vez que Amal Clooney se pronuncia en público contra Donald Trump. Ya lo hizo antes de que ganara las elecciones y no ha parado desde entonces. La labor filantrópica del matrimonio Clooney, casados desde 2014 y con dos hijos en común, es de sobra conocida. Desde la organización caritativa The Clooney Foundation for Justice, que creó la pareja en 2016, han realizado numerosas donaciones, como el millón de dólares que destinaron a la lucha contra los crímenes racistas y de odio en Estados Unidos, el proyecto de ayuda a 3.000 sirios refugiados para que puedan ir a la escuela en Líbano o acoger en su casa a un refugiado iraquí que huía del grupo terrorista Estado Islámico.