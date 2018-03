Amal Clooney es la abogada de los periodistas de Reuters, detenidos en Myanmar

La abogada de derechos humanos Amal Clooney asesorará a los periodistas de la agencia Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo detenidos en Myanmar mientras investigaban la matanza de miembros de la perseguida minoría rohinyá.

"Wa Lone y Kyaw Soe Oo están siendo acusados simplemente porque estaban informando. He revisado su caso y está meridianamente claro que los dos periodistas son inocentes y deberían ser liberados inmediatamente", indicó Clooney en un comunicado emitido ayer.

George Clooney y Amal Clooney, en la marcha de Washington a favor del control de armas la semana pasada. Todd DC / MEGA ©GTRESONLINE

"El resultado de este caso nos dirá mucho sobre el compromiso de Myanmar en relación con el Estado de derecho y la libertad de expresión", agregó la abogada, también conocida por ser la esposa del actor estadounidense George Clooney.

Los periodistas fueron detenidos en Rangún el pasado 12 de diciembre tras reunirse con dos policías que supuestamente les entregaron documentos confidenciales sobre la limpieza étnica de los rohinyás, una minoría mayoritariamente musulmana.

Wa Lone y Kyaw Soe Oo están acusados de violar presuntamente la ley de secretos oficiales, una norma de la época colonial que prevé penas de hasta 14 años de prisión.

Más de 688.000 rohinyás han huido del norte de Rakáin a Bangladesh después de que el Ejército birmano lanzara en agosto una operación en respuesta a unos asaltos armados de insurgentes de esta minoría perseguida en el país.

El Ejército birmano negó haber cometido abusos contra los rohinyás en esta campaña, pese a las múltiples denuncias de varias organizaciones, incluido el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que la calificó como una "limpieza étnica de manual".

Amal Clooney piensa que su relación con George Clooney es "algo realmente bueno" cuando se trata de su trabajo —no tanto, claro, cuando se trata de ser perseguida por los paparazis—. La abogada especialista en Derechos Humanos, de 39 años, así lo expplicó hacxe unos meses durante el programa News at Six, de la BBC: "Hay una gran parte de mi trabajo que se desarrolla detrás de puertas cerradas y no se ve. Creo que ahora hay más gente que entiende qué está sucediendo con los yazidíes y el Isis, y si puede suceder algo que ayude a esos clientes, entonces creo que dar a este caso un extra de publicidad es algo realmente bueno".

.