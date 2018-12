El gimnasio del futuro estará en el salón

Durante mucho tiempo, las máquinas de ejercicio han estado escondidas en los rincones más recónditos de la vivienda, preferiblemente en el sótano, el trastero y otros espacios de uso incierto. Sin embargo, las cosas han cambiado: igual que las cocinas se abren para integrarse en el salón y la arquitectura se vuelve polivalente, la elíptica, la bicicleta estática o la cinta de correr son cada vez más presencia habitual en las estancias principales de la casa: el dormitorio, el despacho o, incluso, el salón.

Precisamente en ese terreno es donde destaca la Línea Personal de Technogym. Diseñada por el arquitecto y gurú del diseño Antonio Citterio, sus formas escultóricas, sus acabados lujosos y su tecnología vanguardista y ultrasilenciosa se llevan de maravilla con el interiorismo más exigente. Y eso es lo que pudieron comprobar los asistentes al evento Wellness Design, que organizaron el pasado 4 de diciembre en Madrid Technogym y ICON Design, la revista de diseño, arquitectura y decoración de El País.

El espacio era pura vanguardia de interiores: URSO Hotel & Spa, uno de los establecimientos boutique más bonitos de Madrid y uno de los que mejor reflejan el buen diseño de hoy en día, con espacios cálidos, decoración exigente, tecnología punta y pulso humano. Precisamente en una de sus lujosas suites se encontraba como pez en el agua la estrella de la Línea Personal: Cross Personal, una pieza de entrenamiento con acabados cromados y mate, líneas sinuosas y el sello inconfundible de Citterio, un diseñador capaz de combinar lujo y belleza formal sin perder de vista la funcionalidad.

Frente a ella fue desfilando una audiencia exigente formada por una amplia representación de los estudios de arquitectura más prestigiosos de España, como Canals Moneo, Gonzalo del Val, Enero Arquitectura, Jesús Donaire, Estudio de La-Hoz, Caledonian, L35 Arquitectos, Estudio REZ, Beta Puntocero, Rockwell Group, Estudio Lamela, Touza Arquitectos, By More y un largo etcétera. También interioristas de renombre, como Ábaton: Batavia, Lantero & Lantero, Virginia Sánchez o Jean Porsche. Y nombres emergentes del diseño como Max Enrich, que demuestra que cada vez más proyectos de arquitectura e interiorismo tienen que dar respuesta a la inquietud de sus clientes por el wellness, un estilo de vida que apuesta por optimizar el ejercicio físico para vivir mejor y llevar a la práctica el dicho de “Mens sana in corpore sano”.

En un entorno relajado y asesorados por el equipo de Technogym, los asistentes pudieron descubrir en primera persona las novedades de Technogym y sus posibilidades de integración en proyectos residenciales, hoteleros y comerciales de todo tipo. No en vano muchos de sus diseños han trascendido los límites del sector para entrar de lleno en el del diseño y ganar premios como el Compasso d’Oro y el Red Dot Design Award.

Durante el evento Wellness Design los asistentes pudieron conocer novedades como la plataforma UNITY Technogym, centrada en equipos inteligentes que permiten experiencias de entrenamiento personalizado en todo el mundo, e incluso echar un vistazo a Technogym Village, la sede inaugurada en Cesena en 2012 y, según la prensa internacional, el lugar de trabajo con mayor bienestar del mundo.

Este edificio imponente, de formas orgánicas y acabados ultratecnológicos, ilustra a la perfección el éxito de una compañía que, como otras ideas brillantes del siglo XX, nació en un garaje. Fue en su cochera de Cesena donde Nerio Alessandrini, fundador y presidente de Technogym, construyó en 1983 su primer equipo de gimnasio. 35 años después, el corazón de la compañía sigue radicado en Cesena, pero sus empleados ya no caben en un garaje: son más de 2.000 en todo el mundo y hacen posible que, a día de hoy, más de 40 millones de personas entrenen cada día con sus equipos.

De hecho, uno de los proyectos más inminentes de la firma italiana aspira a conquistar el barrio madrileño donde se concentra lo mejor del diseño, la arquitectura y el mobiliario de lujo. En el número 77 de la calle Claudio Coello Technogym abrirá en diciembre su nuevo Wellness Store, para que sus potenciales clientes puedan ver de primera mano sus productos, probarlos y recibir asesoramiento -no solo para entrenar de manera efectiva, sino también para decorar sus hogares-. Al fin y al cabo, la felicidad comienza por uno mismo. Y la arquitectura, el diseño y el deporte son formas complementarias de llegar a ella.