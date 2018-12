Bertín Osborne: “El error es pensar que todo lo que no sea Podemos es ser facha”

Bertín Osborne es ahora mismo más conocido en España por ser el presentador que invita a su casa a cocinar y charlar sobre su vida a famosos de distintos campos que por su faceta de cantante aunque se remonte a 1980. A los 63 años mantiene el porte de atractivo gigantón y el gracejo con el que consigue que algunos de sus invitados desgranen confidencias que no han desvelado nunca. El programa que se inició en TVE en 2015 con astronómicas cifras de audiencia y bajo el nombre de En tu casa o en la mía, cambió a Telecinco un año después y pasó a llamarse Mi casa es la tuya y, este verano, Mi casa es la vuestra. Osborne afirma que la esencia es la misma: imagen y música cuidada y un invitado –muchas veces amigo suyo – hablando en confianza mientras cocinan, o lo intentan, y beben unas copas de vino.

Si se busca su nombre en Internet el perfil dice que es, por este orden, un aristócrata, presentador, cantante, actor y empresario español. Él afirma “yo soy cantante, después presentador y nunca he sido actor porque como tengo mucho respeto por ellos, no puedo decir que lo sea. Que mi padre tenga algún título nobiliario es mérito de varios antepasados nuestros y no le doy importancia, siempre consigo enfadarle cuando le digo en broma: ‘Mira papá es mucho más importante ser Bertín Osborne que conde de las Navas”.

El caso es que Bertín nunca ha dejado de cantar y defiende esta faceta con uñas y dientes precisamente cuando presenta un nuevo disco de rancheras, Yo debí enamorarme de tu madre, que contiene algunas canciones clásicas del artista y otras inéditas de José Alfredo Jiménez, uno de los mayores compositores de rancheras de la historia de México (autor de El rey, Échame a mí la culpa, La media vuelta o El último trago). Él es consciente de la curiosidad que suscita su vida y de las enfrentadas opiniones que generan algunas de sus declaraciones y su trabajo como presentador. No reniega contestar a todas las preguntas, controvertidas o no, que se le proponen.

La enfermedad de su hijo Kike

“Fue a causa de una listeria. Las mujeres tienen más posibilidades de padecer esta enfermedad y muchas veces ni os enteráis, pero si se está embarazada pasa al feto y la mayoría de las veces provoca un aborto. Eso le pasó a Fabiola. Pero ya llevaba seis meses de gestación, el niño nació con una septicemia generalizada, tuvo dos derrames pero el tío aguantó y se salvó. Aprovecho para recomendar fervientemente a todas las mujeres que quieren tener hijos que pidan la prueba de listeria ¡siempre!, que es muy sencilla de hacer y que si la tiene se corrige con antibióticos.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez en un acto en Madrid el pasado mes de mayo. Cordon Press

Yo recordaré siempre esa frase lapidaria: ‘Tu hijo no tiene solución. Estos niños no viven más allá de dos años y si tiene una crisis, no os hagáis los héroes y dejad que se vaya’. No lo olvidaré en la vida. Pero Fabiola, que es una mujer 10, me miró y nos dijimos: ‘Esto a nosotros no nos va a pasar y a trabajar’. A los cinco días Fabiola tenía organizado dónde ir, a quién consultar. Me pareció radicalmente injusto que estas cosas puedan pasar porque la desesperanza y la desinformación es lo peor. Averiguamos muchas cosas para que nuestro hijo mejorara y por eso pensamos en crear una fundación para ayudar a otros padres que escuchan palabras lapidarias como las que escuchamos nosotros entonces. Hoy hay más de 1.400 familias en la fundación y la lleva Fabiola con una calidad humana brutal. Kike tiene ahora 11 años y le operaron hace unos meses en Sevilla de los dos pies, las dos rótulas, la cadera derecha, le han cortado músculos, tendones…, de todo. Él no ha andado nunca y los músculos se atrofian, son síntomas normales con el problema que él tiene. Ya se pone de pie y está en rehabilitación. Kike es una máquina de aguantar pero aunque esté rabiando de dolor es un niño feliz que es el centro de atención de la familia y une a los hermanos. Para mí, con todos los problemas y sinsabores, es una bendición".

Las críticas respecto el trato suave que da a sus invitados

“El éxito del programa se debe primero a que no soy periodista y no tengo que hacer preguntas incómodas. Y lo hago así a propósito porque lo que quiero es que vuelvan. Ha habido momentos de mucha intimidad que no se habrían dado en otro programa de entrevistas al uso. Pero puedo decir que jamás hemos pactado con nadie cosas que se pudieran preguntar o no. Solo lo he propuesto una vez, a Julio Iglesias, y aun así el programa no se ha hecho porque no se fía”, explica bromeando.

¿Quién le ha sorprendido y quién ha evitado pasar por su programa?

“Muchos, pero entre los que no conocía me sorprendió Mariano Rajoy. Pensé que iba a ser muy aburrido y me encontré con una persona con un sentido del humor increíble. También me sorprendió muchísimo Pablo Motos por las cosas tan divertidas que me contó. Y no he conseguido que viniera Felipe González y eso que le dije que si estuviera en el PSOE, le votaría. No me dice que no, pero me da largas”.

¿Algún político que le haya conquistado y no le gustara?

Yo soy bastante facilón, me basta con que tengan sentido del humor. Pero hay cosas que son insalvables: a mí me gusta que la gente sea coherente y no acepto que tengas un discurso en España y otro en Venezuela y no evado decir a quién me refiero: a Pablo Iglesias. Cuándo sé lo que ocurre de primera mano en Venezuela no puedes ir a decir allí que ojalá en España estuviéramos como en Venezuela y aquí no querer hablar de Venezuela. No le juzgo porque no creo que tenga el derecho de hacerlo y me gustaría tener una conversación con él aunque no he intentado traerle al programa. Me llevo bien con Pedro Sánchez, con Rajoy, con Rosa Díez, con Albert Rivera, con Pablo Casado, con Santi Abascal, con Felipe González y con Alfonso Guerra. No sé por qué se dice que soy más de derechas que Fraga. Yo sé lo que soy y lo único que no soy es incoherente. Me gustan cosas de unos y de otros, no hay ahora mismo un partido con el que me sienta identificado. Tan decente es ser de derechas como ser de izquierdas. El error es pensar que todo lo que no sea Podemos es ser facha”.

Sobre feminismo

“La mujer debe tener un sitio en la sociedad que no ha tenido por derecho y por capacidad porque sois más más responsables, más trabajadoras y más honradas. Ahora, si abrir la puerta a una señora es que te miren mal…, hay mucha tontería y se oyen muchas mamarrachadas. Ahora cien por cien a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y me encantaría ver en este país una mujer presidenta del Gobierno”.

Cataluña y los separatistas

“Tampoco tengo nada contra ellos, tengo muchos amigos separatistas e independentistas y son buenísimas gente sin cuernos, ni rabo, ni nada. Tienen esa manera de sentir y contra eso es difícil luchar. Ahora, lo que les digo es que hay una ley que hay que cumplir y que es igual para todos. Si no les gusta que la cambien y si consiguen cambiarla, que se independicen”.

Las elecciones andaluzas y los 12 diputados de VOX

“Igual que digo que los independentistas son gente normal, la gente de VOX también. Lo que han hecho es un discurso con el que ha conectado mucha gente aburrida con lo que tenemos en este país. ¿Son de derechas? Claro, pero ¿por qué no si es legal? Igual que los otros que son de extrema izquierda y están en el Congreso con partidos que quieren romper España”.

La inmigración y los refugiados

“Dije en televisión que comprendía a Pedro Sánchez en el caso del Aquarius. Son temas sensibles en los que hay que tener algo de manga ancha porque estamos tratando con tragedias brutales. Soy partidario de favorecer la inmigración, pero la legal”