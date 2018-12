Estos son los cinco países a los que más hemos viajado los españoles este 2018

Pocas cosas son más bonitas que viajar. Y pocas actividades dejan un poso más duradero y más calor en la memoria. ¿Pasa usted por un mal momento? Simplemente recuerde aquella puesta de sol en Bali. ¿Hace un calor sofocante en la oficina? Comparta con sus compañeros aquella jornada de senderismo en un volcán helado de Islandia.

Los españoles viajamos mucho: estamos en el número 13 de la clasificación de países que más gastan en viajes del mundo. Desde luego, nuestra situación es privilegiada: con ir un poquito para abajo, tenemos exóticos destinos en África. Con ir un poco para arriba, todas las grandes capitales culturales de Europa a pocas horas. Con ir un poquito a nuestra izquierda, a los mejores destinos de playa del Mediterráneo.

Sin embargo, en 2018 hemos ido mucho más allá. Según los datos hechos públicos por Booking.com, la empresa de reservas de alojamiento presente en 70 países, este año los españoles aprovechamos esta cercanía geográfica en parte, pero nos atrevimos a visitar lugares mucho más lejanos. Son, en orden, los siguientes.

Filipinas

¿Le gusta una isla? Pues aquí tiene 7.107. Playas paradisíacas, terrazas de arroz y megaurbes de esas en las que encontrar el exquisito encanto de lo caótico (hablamos de Manila, claro). ¿Qué ha convertido Filipinas en el destino preferido por los españoles? Todavía no está tan masificado como otros lugares, mezcla cultura y naturaleza con lujo y comodidad y –quien haya estado allí lo sabe– tiene un sentido del humor curiosamente parecido al español aunque sea en un idioma diferente y a miles de kilómetros.

Una playa de Filipinas. Getty Images

Los lugares en los que más han recalado los españoles son Port Barton, General Luna, Corón, El Nido, la ciudad de Cebú y Mactan. La naturaleza virgen de estos lugares es digna de ver y, sobre todo, de respetar. Su lema lo resume todo mucho mejor de lo que lo haríamos nosotros: "No tomes nada salvo fotos, no dejes nada salvo huellas, no te lleves nada salvo recuerdos, no mates nada, salvo el tiempo".

Indonesia

Este conjunto de islas del Pacífico también fascina a los españoles. Tres lugares son los que más nos han atraído este año: Nusa lembongan, Canggu, y Nusa Penida. O lo que es lo mismo, Bali, pues estos tres lugares pertenecen a esta isla. Bali es famosa por sus templos, arrozales y playas paradisíacas. También por la hospitalidad de sus residentes.

Arrozales en el interior de Bali (Indonesia). Getty Images

Si va usted a Bali no se pierda sus bailes típicos, no deje de probar su comida y, sobre todo, no deje de visitar el interior por irse a la playa: su costa es maravillosa, pero el interior es directamente un paraíso.

Islandia

¿En qué momento se convirtió Islandia, ese remoto país en una remota isla donde hace un frío que pela que siempre asociamos únicamente a volcanes y a 'Viaje al centro de la Tierra', en un lugar al que quiere ir todo el mundo? Los habitantes de la isla cuentan que dos hechos la pusieron en el mapa: primero, la crisis de 2008 (el pequeño país sorprendió al mundo dejando caer a los bancos) y segundo, el lío que se montó cuando la erupción del volcán Eyjafjallajökull colapsó el tráfico aéreo durante días en Europa.

Auroras boreales en Islandia. Getty Images

Hoy, Reikiavik es una capital pequeña pero viva y llena de interés cultural y el resto de la isla, en gran medida despoblada (casi todo el mundo que vive en Islandia vive en Reikiavik), está repleta de aventureros que hacen turismo recorriendo la isla entera en coche para conocer sus rincones más bellos y remotos. Eso sí, no es nada recomendable hacerlo en invierno sin ayuda profesional. Aunque en verano no se pueden ver las auroras boreales. Usted decide, no se puede tener todo.

Italia

¿Qué decir de Italia sin caer en un lugar común? Casi aseguraríamos que el lugar más feo de Italia sigue siendo maravilloso. Su herencia arquitectónica, culinaria y cultural es probablemente la más asombrosa de Europa. En Italia a veces no merece la pena hacer planes, porque uno acabará vagando por las calles de cualquiera de sus ciudades impresionado ante sus palazzos, anfiteatros y museos.

Una playa de Polignano, en Bari. Getty Images

Dos destinos sobresalen según Booking.com entre nuestras reservas: Bari y Salento, situados al sur del país, casi en el "tacón" del mapa. Pero merece la pena conocer toda Italia: su norte industrial, elegante y hermoso, su centro de impresionante patrimonio histórico (hola, Florencia y Roma) y el sur auténtico, tradicional y solo un poco caótico (que nadie se pierda Sicilia).

Turquía

Pocos lugares son más eclécticos que este enorme país que conecta Europa con Asia. Turquía tiene una costa privilegiada de aguas turquesas (¿entiende ahora el nombre que recibe ese color?) que es uno de los principales destinos playeros de toda Europa. Sin embargo, los españoles no buscamos eso en Turquía. Los destinos más buscados allí son, por un lado, Estambul, una de las urbes más vivas, carismáticas y sorprendentes del mundo. Y por otro, Gorëme, un nombre que tal vez le diga poco, pero puede que le ayude si decimos Capadocia.

Panorámica de Estambul (Turquía). Getty Images

La Capadocia ofrece uno de los paisajes más espectaculares del mundo, una región de formaciones rocosas que parecen picos, con casas e iglesias escavadas en plena roca (su experiencia no será completa si no se aloja en un hotel dentro de una montaña) y en la que es imprescindible visitar sus ciudades subterráneas y subirse a un globo para ver el amanecer.

