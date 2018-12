9

La casa de Un hombre soltero

Para un esteta como Tom Ford, quien al margen de su carrera como diseñador de moda se graduó en Arquitectura por The New School , la vivienda del protagonista de su película debut como director, Un hombre soltero (2009), no podía ser un asunto baladí. Eligió una propiedad con nombre propio: la Schaffer Residence , del arquitecto John Lautner, quizá una de sus obras más emblemáticas. Uno de los motivos de esta elección fueron las paredes de cristal que permitían grabar de dentro afuera y viceversa. Cuando la cámara miraba al interior lo hacía, era la mayor parte de las veces el ojo que observaba la soledad de George, el protagonista. Espacios abiertos, madera, muchísima luz para romper la barrera con el entorno natural y una gran chimenea de ladrillo en torno a la que, en el filme, orbitaban el salón y un montón de sentimientos soterrados.527 Whiting Woods Rd, Glendale, California.