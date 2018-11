3

Teléfonos fijos

¿Recuerdan el vídeo de aquellas adolescentes que no sabían llamar con un teléfono de rosca? Era la pura realidad. Los teléfonos fijos son –o pueden ser– preciosos, cinematográficos, funcionan como arma en caso de peligro y permiten la combinación a juego con la decoración del hogar, pero pronto desaparecerán de todas las casas, igual que las cabinas telefónicas han desaparecido de bares y calles. Los móviles han convertido estos simpáticos aparatos en la forma lenta, poco práctica y obsoleta de comunicarse. Sobre todo porque solo sirven para hablar y las nuevas generaciones, como investigó The Guardian, ya no hablan: se escriben.