The Haunting of Hill House (2018)

Toda historia de casas encantadas es, en realidad, la historia de un drama inmobiliario. Cuando no nos preguntamos "¿pero cómo se van a ir de esa casa con lo bonita que es?", nos preguntamos: "¿va a pagar el seguro todas esas paredes manchadas de sangre?". 'The Haunting of Hill House', la gran serie de terror del año estrenada en Netflix, nos presentó un caserón neogótico tan impresionante que no pertenece a este momento ni a este lugar (más bien a un parque de atracciones) donde, como en la novela original, toma especial importancia la biblioteca con su escalera metálica de caracol. Un gran lugar donde leer, donde echar siestas y también donde morir. Lo más parecido a una catedral en lo que puede vivir un hombre sin ser Dios.