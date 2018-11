Mónica Naranjo sobre ‘Operación Triunfo’: “Es un coñazo”

Que Mónica Naranjo no tiene pelos en la lengua es algo que no sorprende. La cantante, que acostumbra a decir siempre lo que piensa, ha realizado ahora unas polémicas declaraciones sobre Operación Triunfo, el talent musical del que fue jurado en la pasada edición. “OT es muy rancio. Es un formato muy rancio y nadie está contento nunca”, ha asegurado la artista a la revista Lecturas el pasado martes, durante la presentación del nuevo disco de Camilo Sesto, Camilo Sinfónico, en el que ha participado.

La intérprete de Sobreviviré, de 44 años, considera que el programa de TVE “es un coñazo” y, aunque asegura que no tendría ningún inconveniente en volver a formar parte de un talent, dice que volver a OT no entra en sus planes. “Si tú quieres ser artista tienes que prepararte, un trabajo como este necesita disciplina y sacrificio, que los chavales desconocen. Cuando intentas implicar eso en una valoración la gente no lo entiende. Piensan que ser artista es ser una celebridad e ir a una alfombra roja, y es muy complicado”, matiza.

Naranjo habla con conocimiento de causa, pues fue uno de los miembros del jurado más polémico y destacado de Operación Triunfo 2017. Sus juicios fueron siempre objeto de crítica por parte de los seguidores de OT, críticas a las que la cantante no dudó en responder con humor a través del hashtag #AdoptaUnHater y retuiteando algunos de los tuits críticos.

La cantante de Figueras anunció en agosto que no continuaría en la nueva edición del programa de Gestmusic. Lo hizo a través de un breve tuit en el que confirmó la noticia y deseó "mucha suerte a todo el equipo". Su relevo lo cogió Ana Torroja, que tampoco termina de convencer al público.

Naranjo, que este verano puso fin a sus 15 años de matrimonio con Óscar Tarruella, quien también era su representante, se encuentra ahora grabando Mónica y el sexo, un nuevo programa en el que viaja por el mundo hablando de sexo, tal como muestra ella misma en sus redes sociales, para que el todavía no hay cadena ni fecha de estreno.