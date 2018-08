Mónica Naranjo no repetirá como jurado de ‘OT 2018’

En el regreso de Operación Triunfo a TVE en 2017, la cantante Mónica Naranjo fue uno de los miembros del jurado más destacado del programa. Sin embargo, la nueva edición del programa de talentos no contará con los juicios de la artista. "Finalmente no formaré parte del jurado en la próxima edición de OT". Así lo ha confirmado la propia Mónica Naranjo en un mensaje en Twitter en el que aprovecha para desear suerte al resto del equipo.

Como ya adelanté en prensa hace semanas, finalmente no formaré parte del jurado en la próxima edición de OT. Mucha suerte a todo el equipo!!! 💖💖💖 — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) 23 de agosto de 2018

Naranjo formaba parte del jurado del espacio junto a Manuel Martos y Joe Pérez-Orive. Estos dos últimos sí repetirán como jueces de las galas de OT 2018. Todavía no se conoce quién sustituirá a la cantante en su silla en el jurado. Además, cada semana los tres jurados fijos estaban acompañados por un cuarto componente que iba rotando en cada gala.

Los juicios de Naranjo durante el programa fueron objeto de crítica por parte de los seguidores de OT, críticas a las que la cantante no dudó en responder con humor a través del hashtag #AdoptaUnHater y retuiteando algunos de los tuits críticos.

Aunque la productora Gestmusic aseguró que la nueva edición no contará con grandes cambios respecto a la anterior con la intención de tratar de repetir el éxito que cosechó, parece que sí habrá ligeras variaciones. La de Naranjo no será la única baja en la próxima temporada de Operación Triunfo, que arrancará este otoño en una fecha todavía sin fijar. Javier Calvo y Javier Ambrossi, los Javis, no repetirán como profesores de interpretación en la Academia, y su puesto lo ocupará la actriz Itziar Castro.