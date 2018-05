OT sale a la caza de sus nuevos ‘triunfitos’

“¡Empieza el casting de Operación Triunfo 2018!”, arenga a voz en grito Noemí Galera, directora de la mediática academia donde viven los participantes del talent show. A sus pies, miles de almas responden con un alarido de nervios que resuena en todo el Anillo Olímpico de Montjüic en Barcelona. Apenas pasan cuatro minutos de las 10 de la mañana y la cola de aspirantes a triunfitos ya copa la explanada del Palau Sant Jordi y da la vuelta al Estadio Olímpico. A las puertas del icónico recinto, bajo unas modestas carpas, el equipo de Gestmusic, la productora de Operación Triunfo, ha dispuesto tres carpas con sus respectivos responsables de casting para agilizar el primero de los 10 procesos de selección, que se celebrarán en varias ciudades españolas. La nueva edición de OT ya está en el horno.

Auspiciado por la buena acogida de OT: El reencuentro (tres programas sobre los concursantes de la primera edición y un concierto con todos ellos), el talent show resucitó el año pasado con el éxito de antaño. Con una gran repercusión redes sociales y un casting que volvía a los orígenes —los concursantes eran muy jóvenes, naturales y conectaban con el público millennial—, el formato volvió a convertirse en un fenómeno de masas y encumbró a los nuevos triunfitos. TVE no quiere perder cuerda y retomará el formato con una nueva edición, empezando por lo más importante: el casting.

“Lo que nos enamoró del año pasado es que eran diferentes. Intentar reproducir estos perfiles es una tontería. Lo importante es que sean ellos mismos”, advierte Galera. Pero la sombra de Alfred, Amaia, Aitana y compañía, concursantes de la última edición, pesa mucho. “He detectado uno que hacía un poco de copia de Albert y dices: ¿para qué? ¿Para qué queremos a otra persona que cante como Amaia o Aitana si ya tenemos a Amaia y a Aitana?”, apunta la directora de la academia que, en un guiño a sus antiguos alumnos, llegó al primer casting ataviada con una camiseta que reza "Pa mala yo", parte de la letra de la canción candidata a representar a España en Eurovisión que interpretaron —y ahora suena en todas partes— Ana Guerra y Aitana. Galera asegura que no habrá grandes cambios en la nueva edición e intentará mantener a todos los maestros del año pasado: “Si algo funciona, para qué cambiarlo”.

La lluvia ha dado una tregua y sale el sol en la montaña de Montjüic. La cola avanza. Ainhoa Sánchez, de 22 años, sale de la audición con una pegatina. Buena señal. El adhesivo abre la puerta a la siguiente fase y, de ahí, a las pruebas finales. “Vine el año pasado pero llegué justo cuando cerraban la puerta. Hoy estaba temblando. He cantado Your song, de Elton John y Toxic, que me ha salido fatal por cierto”, explica la joven, todavía en shock. Ainhoa se ha ahorrado la cola esta vez. Este año, la organización ha dispuesto un nuevo método de acceso a la selección: OT Cover. Se trata de subir a las redes sociales una versión de una canción y las seleccionadas por el programa (34 en Barcelona) se ahorrarán colas y pasarán directamente al casting final. “Me ha salvado la vida. Bueno, la cola. Porque cuando pasa el tiempo, mientras espero, me pongo de los nervios”, admite la joven.

Detrás de Ainhoa, David y Andrea, salen de la audición con sendas pegatinas. Amigos y compañeros de clase, han pasado los dos a la siguiente fase. “No he dormido. Estábamos temblando, en pánico”, explica David. También a Camilo Monsalve, de 24 años, se le escapa una risa floja cuando mira su pegatina. “La música es mi plan A. Empecé a cantar el 25 de abril de 1999, cuando me subí por primera vez con mi padre a un escenario”, apunta el joven, que solo quiere llegar a su casa, comer, dormir —llegó a la cola a las 5 de la mañana— y llamar a su madre a Colombia para darle la buena nueva.

A lo largo de la cola, los nervios no cesan. Caras jóvenes que apenas rondan la veintena, un par de guitarras, alguno que huye de la fila para afinar la voz bajo el eco del Sant Jordi. “Me presento para probar. Tengo experiencia en el coro del colegio”, explica Laura Guzmán, que ha venido de Zaragoza. “Yo ayer ensayando ya me puse nervioso. Pero ahora estoy bien”, interviene Héctor Dobato, de 24 años. El sol arrecia y el reloj apunta al mediodía. No se ve el final de la cola. A primera hora de la tarde, la organización cuenta más de 2.000 personas inscritas, tres veces más que el año pasado. Y todavía siguen llegando aspirantes. Hay OT para rato.