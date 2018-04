‘Operación Triunfo’ vuelve en octubre

“Qué ganas de @OT_Oficial. Da igual cuando leas esto”. Roberto Leal, presentador de Operación Triunfo, uno de los fenómenos televisivos del año en España, escribió este mensaje en Twitter el pasado 1 de abril. Más de 7.000 personas dieron me gusta al mensaje, que fue retuiteado casi 2.000 veces. Pero entre los múltiples mensajes había uno que no mostraba tanta alegría por el regreso del talent show: “Que ganas de que no vuelva* (Gracias)", escribió el tuitero.

Ante el exabrupto, Leal contestó elegantemente:“En octubre nos tienes de nuevo De nada!”. El presentador de OT, cuya final cosechó una audiencia de casi 4 millones de espectadores (30% del share), solo especificó el mes en el que el exitoso programa regresará a la parrilla.

TVE quiere aprovechar el éxito de Operación Triunfo, producido por Gestmusic y cuya primera edición estrenó la cadena pública en 2001. También fue un fenómeno social y musical: de ella salieron artistas como Bisbal, Rosa, Bustamante o Chenoa. El año pasado, la cadena pública hizo resurgir el fenómeno y ante el éxito (una media del 19,5% de share) han puesto en funcionamiento la maquinaria para lanzar pronto una nueva edición.

El pasado mes de marzo, el Consejo de Administración trató la renovación del formato con la idea de que estuviese lista para el próximo otoño, en el inicio de la temporada televisiva. Ahora, gracias al mensaje de Leal, sabemos que en octubre volverá OT.