Los arquitectos que sostienen la televisión

Late Motiv, el programa que Andreu Buenafuente presenta de lunes a jueves en #0, tiene detrás siete guionistas. Entre todos dan forma al monólogo con el que arranca el humorista y que coordina el guionista Marcos Mas. “Yo busco un gag cada 30 segundos. Si encadenas un minuto sin risas, el presentador empieza a pasarlo mal”, cuenta Mas. De una reunión surgen las ideas para el resto de piezas que darán forma al programa.

El material para Late Motiv sale tanto de la actualidad como de “cosas más costumbristas”, apunta el guionista. “Las noticias graciosas no funcionan tan bien porque ya son graciosas por sí mismas. Funciona mejor sacar humor de noticias que no lo son. Trato de no censurarme para no limitarme. Si piensas en todo el que se puede ofender, no haríamos nada”, remata.