Gonzalo Amaral es cantante del grupo de rock Glam Voodoo desde hace cinco años, pero ahora el músico se ha vuelto viral en las redes sociales tras un improvisado concierto. El domingo pasado, el intérprete argentino estaba en una sala de cine en Buenos Aires viendo Bohemian Rapsody, la película que narra la vida de Freddie Mercury, cuando el edificio sufrió un corte de luz. Para amenizar la espera, Amaral decidió cantar canciones de Queen en un espectáculo inesperado que arrancó con un solo de I want to break free, pero que terminó con toda la sala cantando a ritmo de We will rock you.