Emma Thompson intenta robarle un beso al príncipe Guillermo

Este miércoles, la actriz británica Emma Thompson ha sido nombrada Dama del Imperio Británico, uno de los mayores honores otorgados por la familia real. El evento se ha llevado a cabo en el palacio de Buckingham (Londres, Inglaterra) y ha sido el príncipe Guillermo quien les ha colocado las medallas a las agasajadas, algo que hizo especial ilusión a la intérprete de 59 años.

"Amo al príncipe Guillermo. Lo conozco desde que era pequeño y solemos reímos el uno del otro", ha contado la ganadora del Oscar por Sentido y sensibilidad (1995) a los periodistas presentes en el evento. "Le dije: 'No puedo besarte, ¿verdad?' Y él me contestó: 'No, no lo hagas", revela la actriz, que según la cadena de televisión estadounidense ABC, planea usar este nombramiento para centrar la atención en la mala situación alimentaria por la que pasan los niños de bajos recursos durante las vacaciones escolares.

La cercanía entre la actriz y el duque de Cambridge proviene de la larga amistad que hay entre ella yel príncipe Carlos. De acuerdo con el libro Charles: The Heart of a King (Carlos: el corazón de un rey), citado por la revista People, Thompson le escribía cartas al heredero al trono para animarlo durante su tormentoso divorcio con la princesa Diana en 1996. "Recibía mensajes periódicos de quienes se ocupan de él en su residencia de Highgrove diciéndome: '¿[Podrías] dejarle alguna nota? Porque está un poco triste', así que yo cogía mi bolígrafo y escribía la carta más graciosa que se me ocurría en el momento", contó la intérprete de Love Actually a la autora del libro, Catherine Mayer.

La actriz Emma Thompson, en el palacio de Buckingham, el pasado miércoles. AFP

A pesar de que no obtuvo el beso esperado, Thompson no ha podido evitar llenar de elogios al segundo en la línea de sucesión al trono británico. "Se ve maravilloso y está muy bien. Él me dijo: 'Este día no es sobre mí, es sobre ti", ha comentado la actriz, que lució un traje azul marino y unas zapatillas blancas durante la ceremonia, "Es realmente encantador porque siempre he amado a los niños [Guillermo y Enrique], y siempre he sido alguien cercano a su padre. Es una sensación muy agradable", ha concluido.

El título de Dama o de Caballero del Imperio Británico se utiliza para reconocer un logro o contribución a la comunidad en cualquier área, por lo que los nombrados con él pueden ser desde estrellas de Hollywood hasta voluntarios en algún proyecto de caridad. Entre las mujeres que recibieron este honor en años anteriores se encuentran la directora de Vogue en EE UU, la británica Anna Wintour, y las actrices Elizabeth Taylor y Julie Andrews.