Los ganadores de los Rey Jaime I piden menos muros entre la investigación y la empresa

Los seis ganadores de los Premios Rey Jaime I 2018 han defendido este lunes en Valencia la ciencia y la investigación en España. Los premiados han pedido, a dos días de la ceremonia de entrega de los galardones que presidirá Felipe VI, más esfuerzo económico del Gobierno para recuperar y atraer el talento de los investigadores y una mejor conexión entre la investigación y la empresa para que las patentes "no caigan en saco roto".

El catedrático de Economía Financiera en la Universidad Pompeu Fabra y premio Rey Jaime I de Economía, Xavier Freixas, ha defendido la creación de incentivos que atraigan y retengan el talento. "Lo que no puede ser es café para todos porque se diluyen los fondos para atraer investigadores excepcionales", ha remachado. Según Freixas, el programa Icrea, sobre el que se asienta el modelo de investigación catalán, sería un buen modelo a seguir.

Los investigadores destacan el número cada vez mayor de patentes de la ciencia española pero reconocen que todavía quedan muros por derribar para hacer fluida la relación entre investigación y empresa. "No existe innovación si no hay implantación", ha reconocido Enrique Silla, galardonado con el premio Rey Jaime I al Emprendedor. "Implantar una cosa significa convertirla en producto, venderla y que a través de su llegada al mercado impacte a la sociedad".

Según Silla, el investigador cree que todo termina cuando consigue una patente y es cuando comienza el proceso para que ese avance no se pierda, ni caiga en saco roto. El empresario, que destinará la dotación económica del premio a crear junto a la Universitat Politécnica de València una cátedra de sostenibilidad trasversal, ha subrayado que hoy "no se invierte más en este capítulo porque no somos conscientes y no estamos dispuestos a pagar ni un euro más en un producto que está fabricado de forma que no contamine el medio ambiente".

En la misma dirección, María Vellet, premio de Investigación Básica, ve imprescindible que lo que se haga en el laboratorio "llegue a la cama del enfermo" y ha señalado que es "más práctico" que el científico hable con el médico antes de ponerse a trabajar en una investigación que pueda solucionar un problema. "Eso acerca la transferencia, pero muchas veces no se da", ha reconocido.

Íñigo Losada, galardonado con el premio de Protección al Medio Ambiente, ha indicado que muchas patentes "acaban muriendo porque no tienen financiación para seguir", mientras que Dolores Corella, galardonada con el premio de Investigación Médica, ha destacado que en el caso de las Ciencias de la Salud lo importante es generar conocimientos y valorar si es patentable o se debe poner al servicio de todos los ciudadanos. "Necesitamos empresas que contacten con los investigadores y nos digan qué problemas específicos tienen y qué cosas necesitan para aportar soluciones concretas", ha señalado Corella.

Ramón Martínez ha considerado que se trata de un aspecto cultural, ya que se tienen herramientas y ayudas para hacer innovación en España, pero falta la cultura del valor que puede tener un investigador en una empresa. Este investigador se ha mostrado partidario de que las empresas integren en su organigrama esta figura.