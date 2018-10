Sam Rockwell, el actor que cae mejor cuanto peor es el villano que interpreta, protagonista de nuestra portada de noviembre

Es muy posible que conociera a Sam Rockwell mucho antes de que, en la última gala de los Oscar, ganara el premio al mejor actor secundario por su papel en Tres anuncios en las afueras. Actor desde niño, el californiano había firmado interpretaciones estelares en Confesiones de una mente peligrosa (2002) o Moon (2009), pero ha sido el papel de un policía racista, sexista e inocente el que más alegrías le da hado, a la vez que generaba cierta polémica por la empatía hacia el personaje que Rockwell ha conseguido provocar con su actuación. De esto, y muchos otros temas, nos habla el actor desde la portada de nuestro nuevo número, gratis con EL PAÍS el sábado 3 de noviembre y a la venta el resto del mes por 3,5 euros.

El intérprete no se ha dormido en los laureles y en los próximos meses podremos verle en otros roles igualmente peliagudos. Será el presidente George W. Bush en la inminente Vice, junto a un irreconocible Christian Bale como Dick Cheney, y se meterá además en la piel de un nazi en Jojo Rabbit y en la de un miembro arrepentido del Ku Klux Klan en The best of enemies. “Actuar no es políticamente correcto”, admite, “Consiste en sacarlo todo del subconsciente y contar historias, catarsis…”.

No es el único actor que se pasea por las páginas de este número de ICON. Paco León, también metido a director, nos presenta a Debi Mazar, actriz estadounidense a la que ha convertido en su Ava Gardner para la serie de Movistar+ Arde Madrid. El encuentro y la sesión de fotos, tuvieron lugar en Casa Salvador, que aún conserva el ambiente de aquella España que conoció la diva de Hollywood, en los años más grises del Franquismo, aunque ella lo veía todo en Technicolor. “Ava fue una mujer muy brava y Debi tiene también esa noche, esa cosa disfrutona, ese glamur a prueba de vómitos”, asegura el sevillano en este número de ICON.

Y de una saga tan andaluza como los León a otra argentina e igual de ilustre. Chino Darín, hijo de Ricardo, se asoma también a estas páginas con una entrevista en la que confiesa que ni el talento heredado ni su creciente filmografía le hacen verse como un actor consolidado. “Ese adjetivo me produce mucha vergüenza. Por ahora solo puedo decir que he dejado de buscar un plan B en mi vida porque en estos momentos el cine me sirve como medio de subsistencia. Como refugio y tormento a la vez”, señala el actor, al que pronto veremos junto a Adriana Ugarte en Durante la tormenta.

Y del cine, a la moda, de la mano del diseñador estadounidense Tommy Hilfiger, a quien acompañamos hasta Shanghái para asistir a la presentación de la primera colección que ha realizado en colaboración con Lewis Hamilton, TommyxLewis. “Es un atleta estelar y le apasiona la moda. Somos un matrimonio perfecto y estamos produciendo bebés fantásticos”, señala el veterano modisto sobre su relación con el piloto que acaba de proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 por sexta vez.

Y aún hay más. La cantante Mala Rodríguez o los escritores Emmanuel Carrère y Nathan Hill son otros de los personajes que te esperan en el número de noviembre de la revista. Desde este sábado, en tu kiosco.

