La historia de superación de la hija de Pablo Carbonell

Mafalda, hija del actor y humorista Pablo Carbonell, tiene nueve años y desde que su padre recuerda ha dicho que quería seguir sus pasos en el mundo del espectáculo. Pero la niña no parecía tenerlo nada fácil porque nació con un raro síndrome que provoca graves problemas de movilidad, artrogriposis múltiple congénita, y afecta a uno de cada 3.000 niños nacidos.

Los médicos vaticinaron que Mafalda no podría llegar a andar, pero ahora es un ejemplo de superación que su padre no ha dudado en publicitar desde hace años para animar a otras familias a que no desesperen ni se den por vencidas si se encuentran en una situación similar.

Desde principios de este mes Mafalda, a quien todos quienes la conocen califican de sorprendente, alegre, creativa y muy inteligente, está rodando una película. Se trata de su primer papel importante dentro del elenco que participa en la película Vivir dos veces, dirigida por María Ripoll, que ya estrenó No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas y Ahora o nunca, protagonizada por Dani Rovira y María Valverde. En el filme en el que participa ahora tiene como compañeros de reparto a Inma Cuesta y el argentino Óscar Martínez.

Pablo Carbonell con su hija Mafalda y su esposa María Valverde en un imagen de 2016.

Mafalda ya ha demostrado su vena artística participando junto a su padre en Tu cara me suena mini y Jugando con las estrellas, y también en solitario, como el año pasado cuando formó parte del reparto de la serie de Disney Chanel Club Houdini. Pero para llegar a dejar ver este desparpajo que muestra sobre las tablas, Mafalda se enfrentó durante sus primeros años de vida a siete operaciones quirúrgicas y tres años durante los que tuvo los pies escayolados. Nadie apostaba por su recuperación pero sus padres, Pablo Carbonell y María Arellano –promotora teatral y relaciones públicas– decidieron apostar por la normalidad y el humor. “Nada más conseguir que se pusiera de pie, apuntamos a Mafalda a clases de baile”, dijo Pablo Carbonell en una entrevista en la que habló emocionado de su hija. “Mi hija no sólo camina, sino que baila”, añadió Pablo Carbonell animando a no desfallecer a todos los padres a los que les llega un diagnóstico como el que ellos recibieron.

Pablo Carbonell y María Arellano se casaron en 2015 después de seis años de relación en una ceremonia peculiar que todos los asistentes calificaron de muy divertida y original y que celebraron en la sierra de Madrid imitando a una fiesta de un pueblo. En las mesas del banquete los adornos eran ilustraciones en las que podía leerse: “Hoy 13 de septiembre de 2015 se casan mis padres”. El actor y cantante de Los Toreros Muertos, dijo después que “fue una fiesta al amor y sobre todo a la familia. Me casé sobre todo por mi hija Mafalda, para darle seguridad”. El artista estuvo casado anteriormente y tiene otra hija, Carlota, de 27 años.