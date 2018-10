Gigi Hadid: carta desesperada de la quinta modelo mejor pagada del mundo contra los paparazis

Gigi Hadid (California, 1995) es la quinta modelo mejor pagada del mundo. Por delante de ella solo están: Kendall Jenner, Gisele Bündchen, Chrissy Teigen y Adriana Lima. Hadid ganó en el año pasado ocho millones de euros. Pues bien: ahora está en problemas porque ha hecho algo que mucha gente hace en sus cuentas de redes sociales: publicar una foto sin pagarla. Lo irónico es que en la imagen aparece ella.



La supermodelo asistió la semana pasada a un evento. A la salida, como tantas otras veces, posó para los fotógrafos que se agolpaban en la puerta. Qué hizo la modelo. Vio esa foto suya en una cuenta de Twitter, le gustó y, sin pedir permiso al fotógrafo y, obviamente, sin pagarla, la publicó en su cuenta de Instagram.

La modelo ha tenido que borrar la imagen de su cuenta de Instagram. ¿El motivo? "Ayer, mi representante me dijo que estaba siendo perseguida legalmente por mi última (ahora eliminada) publicación de Instagram. La foto es de un paparazi que me fotografió en la calle", explica la modelo en sus redes sociales. "Puse mi mejor sonrisa porque entiendo que es parte de mi trabajo. Era una situación apropiada para que fuese la prensa y, además, entiendo que así es como los paparazis se ganan la vida. Pero la mayoría de las situaciones no son así".

Hadid ha denunciado la facilidad con la que los paparazis pueden demandar a los famosos, así como las cuentas de sus fans, por utilizar fotos que irónicamente en ningún momento han autorizado estas celebridades. "Me encontré esa foto en Twitter (sin créditos ni nombre del fotógrafo), una imagen por la que al fotógrafo ya le pagó alguna agencia o medio al que se la vendió. Creo que es absurdo. Yo no tenía forma de saber quién, de todos los fotógrafos que había ese día, había hecho esa fotografía. Y si esa persona hubiese comentado esa foto, la habría etiquetado y acreditado", explicaba en su comunicado, que ya suma más de un millón de 'me gusta'.

Y lo que podría haberse quedado en una anécdota ha abierto el debate sobre los derechos de imágenes. "Somos figuras públicas y es legal para ellos invadir nuestra privacidad. Es bastante decepcionante. Tenemos que cambiar esto", ha comentado Kylie Jenner, la pequeña de las Kardashian, defendiendo a su colega. "¡Bien dicho! Fui demandada por cientos de dólares por colgar una foto de mí misma. No entiendo cómo es legal que nos acechen y se burlen de nosotros y se les permita demandarnos por usar nuestra propia foto", apuntaba otra hermana del clan, Khloe Kardashian.

"En mi opinión, cada vez que alguien toma una foto -sin tu consentimiento escrito o mediante algún acuerdo legal- debería significar que tanto tú como el fotógrafo habéis colaborado, y tienes tanto derecho a usar la foto como la persona que la saca. Tu imagen es tu marca, es el ADN de tu negocio. Pasas años desarrollando esa imagen, ellos dos segundo en pulsar un botón. El statu quo no tiene sentido", relataba la modelo Coco Rocha. "Para copyright tu cara. E imagen", zanjaba la actriz Indy Moore, protagonista de la serie Pose.

Más allá de los derechos de imagen, Hadid también ha aprovechado para denunciar el acoso al que se ve sometida a diario. "Estas personas ganan dinero a nuestra costa todos los días, nos acosan día tras día, sin un motivo especial, solo mientras caminamos seis pasos hasta un coche y otros seis hasta un edificio donde vamos a trabajar. Nos persiguen con los coches muy de cerca y de forma temeraria; ponen al público en peligro en busca de una foto (muchos sabemos que hay personas que han sufrido accidentes en coches y taxis por culpa de los paparazi) y parece que nunca tienen suficiente", explica la modelo.

Y añade: "Con esto quiero decir que no se habla lo suficiente de la carga mental y emocional que este tipo de presión ejerce sobre las personas, los días que muchos nos quedamos en casa porque no queremos que nos hagan fotos ni recibir esa atención/asfixia cuando solo intento llevar una vida normal. Y que en un día en el que intentaba ser amable y sonreír, se convierte en una demanda por publicar esa foto".

Gigi Hadid ha lanzado un mensaje a todos los fotógrafos que la acosan a diario. "Entiendo que así es como os ganáis la vida, y entiendo que esto es algo que acepto como parte de mi trabajo. Pero hay un límite. Somos personas, y a veces se necesita mucho coraje para interactuar con vosotros, como consecuencia de estas experiencias negativas. Y lo más importante es que sepan que exigir dinero a los fans por fotografías que ya han sido pagadas y distribuidas por la prensa, así como cerrar las cuentas de estos fans, no está bien".

Aunque quizá debería seguir el consejo que una de sus seguidoras, @jmunoz978, le dejó en su publicación: "Esto es un problema que afecta al .005% de la población. Creo que lo mejor es que tú y tus compañeros os unáis, pongáis vuestro dinero, y luchéis por una ley que os proteja".

