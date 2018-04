Kim Kardashian publica una inoportuna foto de Caitlyn Jenner y enciende el debate de género

Kim Kardashian (Los Ángeles, 1980) no es ajena a que muchas de las imágenes que cuelga en su cuenta de Instagram (seguida 109 millones de personas, lo que la convierte en la sexta persona más seguida de Instagram en 2018, por detrás de Beyoncé y por delante de Taylor Swift) causen polémica. Pero la que ha publicado recientemente ha traído un elemento inédito a todo su historial de críticas: la transfobia.

"Compartir imágenes de una persona transexual previas a su transición es una invasión de su privacidad, a menos que te hayan dado permiso para ello”, dice la asociación GLAAD

La imagen que Kim compartió con el mundo muestra a su madre, Kris Jenner, dentro una bañera mientras Caitlyn Jenner (Nueva York, 1949), que durante 24 años estuvo casada con su madre, permanece sentada en el borde y sujeta una copa de champán. Una estampa de felicidad, privilegio y abundancia a la que la celebridad añadió las siglas TGIF (“Thank God Is Friday”, o sea, “por fin es viernes”). Solo que en la imagen Caitlyn todavía no había transicionado (lo hizo en la primavera de 2015) y lo que vemos es a la excampeona olímpica con la apariencia masculina con la que el mundo la conoció y con la que vivió durante 65 años (tiene actualmente 68). Jenner, famosa hoy en día gracias a su relación con las Kardashian y su propia historia transgénero, ganó la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 y se convirtió en el ídolo deportivo de varias generaciones.

¿Por qué muchos ven un golpe bajo en esta imagen? Porque la relación de Kim y Caitlyn es hoy públicamente muy tensa. Y para muchos de sus seguidores y activistas LGTB hay una falta de respeto al sacar una imagen de su pasado. Entre los comentarios, muchísimas críticas: “No me puedo creer que hayas subido esta imagen, Caitlyn se va a enfadar”; “Un golpe bajo, ¿no crees? Esta persona te cuidó durante años”; “Kim, eres tan mezquina. Muestras esta foto porque sabes que la gente va a insultar a Caitlyn y a decir cosas negativas”; o “Esta imagen es una falta de respeto teniendo en cuenta que ella es Caitlyn ahora”. Los principales medios de sociedad norteamericanos también están barajando la posibilidad de que esta imagen sea una venganza servida en frío.

¿Cuál es el problema de mostrar la imagen de alguien que, efectivamente, formó parte de la vida de Kim y a quien ella (y el mundo entero) conoció durante años con este aspecto? Según GLAAD (la Alianza Gay y Lésbica contra la difamación, organización sin ánimo de lucro dedicada al activismo LGTBQI), hay una serie de protocolos y recomendaciones para tratar con respeto a una persona transexual. Por ejemplo, nunca referirse a ella con el nombre que utilizaba antes de su transición. Y respecto a las imágenes, la asociación concluye: "Compartir imágenes de una persona transexual previas a su transición es una invasión de su privacidad, a menos que te hayan dado permiso para ello”.

Kris Jenner y Kim Karsdashian durante un evento en Beverly Hills en marzo de 2018. Getty Images

Es obvio que no hay invasión de privacidad en el caso de alguien que es desde hace décadas una figura mediática. Pero basta mirar el perfil de Instagram de Caitlyn para darse cuenta de que ella apenas ha compartido imágenes de sí misma previas a su cambio y, cuando lo ha hecho, es para poner en valor la tensión que aún existe entre esas dos etapas de su vida. "La yuxtaposición de Bruce y Caitlyn es chocante, incluso para mí", se puede leer en una de esas imágenes. Y fácil presuponer que Kim no tenía el permiso de Caitlyn para utilizar esta imagen, porque la relación de ambas es públicamente muy tensa y personalmente inexistente desde hace año y medio.

¿De dónde viene este desencuentro en la que fue la familia más famosa del mundo? Kim fue uno de los mayores apoyos de Caitlyn cuando en abril de 2015 contó en una entrevista televisiva con Diane Sawyer que siempre se había sentido mujer y estaba en proceso de transición. En un tuit, Kim dijo de Caitlyn (que entonces todavía respondía al nombre de Bruce y no había hecho pública su identidad como Caitlyn): “El amor es tener coraje para vivir la mejor y más real versión de ti mismo. Bruce es amor. Te quiero, Bruce”.

Pero este apoyo no duraría. A las Kardashian no les gustó el modo en que Caitlyn hablaba de su exmujer Kris (se divorciaron en 2013) en el histórico reportaje de portada de Vanity Fair en el que Jenner se presentó al mundo en mayo de 2015. Durante esa entrevista, Caitlyn afirmó que la relación matrimonial con Kris Jenner cambió cuando el docurreality Keeping up with the Kardashians (emitido como Las Kardashian en España) se convirtió en un fenómeno mediático y ella dejó de ser la que llevaba el dinero a casa. “A menudo, no era muy amable. La gente pudo ver cómo se me trataba”, confesó al premio Pulitzer Buzz Bissinger en Vanity Fair USA.

Caitlyn Jenner en la fiesta posterior a los Oscar 2018 organizada por la revista Vanity Fair en Los Ángeles. Getty Images

Los comentarios desataron la guerra, bien documentada tanto el programa televisivo ya nombrado como el que Caitlyn protagonizó ya a solas y como estrella absoluta y duró dos temporadas, I am Cait ("Yo soy Cait"). Y la rivalidad llegó a su cumbre con el libro de memorias de Caitlyn, The secrets of my life (“Los secretos de mi vida”), en el que hablaba largo y tendido de su vida con la familia más famosa del mundo.

“No hay necesidad de un libro, cuenta tu historia pero no destroces a otra gente”, dijo Kim en una entrevista en abril de 2017. En septiembre de ese año, la llamó “mentirosa” y añadió que “no es una buena persona” en un episodio de su programa. Caitlyn confirmó en noviembre de 2017 que ella y su exhijastra llevaban sin hablarse un año.

Hay un pequeño episodio que demuestra que Kim está al tanto de todo este protocolo anteriormente mencionado. En una visita al programa de Ellen DeGeneres el 30 de septiembre de 2015, refiriéndose a él, dice: “Una vez le pregunté a Bruce… porque él era Bruce entonces, no quiero faltar al respeto a Caitlyn llamándola Bruce”. ¿Se lo ha faltado ahora? Solo Caitlyn podría responder a la pregunta. Es otro de los consejos de GLAAD: "Escucha".

