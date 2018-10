¿Te acuerdas de la batamanta? Encuentra aquí los modelos más originales

Hace una década que la batamanta llegó a nuestras vidas. Se empezó a comercializar en Estados Unidos y su enorme éxito tuvo lugar un año después de su lanzamiento, gracias a un anuncio en la teletienda bastante bizarro que dio pie a todo tipo de parodias en Youtube. La más sonada es la que hizo el youtuber Jacksfilms en este vídeo, que se viralizó e hizo que se hablase de la batamanta en los principales programas de la televisión estadounidense, como los de Oprah Winfrey o Ellen Degeneres.

En enero de 2009, la Snuggie —nombre con el que se comercializa en Estados Unidos—, ya había vendido más de 20 millones de unidades y su repercusión era tal que hasta sus creadores decidieron llegar hasta los tribunales para que fuese considerada como ropa de cama y no como una prenda de vestir, y así pagar menos impuestos. Unos cuantos años más tarde, en 2017, un juez dictaminó que eran mantas y no batas, así que pasaron de pagar un 8,5% de impuestos en lugar de un 14,9%.

En España, el fenómeno explotó en abril de 2010. El humorista catalán Isaac Sánchez, conocido como Loulogio, creó su propia versión del spot con el nombre de La Batamanta. En una época donde aún no existían los youtubers y las redes sociales estaban en pañales, Loulogio originó uno de los primeros virales de Internet y contribuyó al éxito de la batamanta en territorio hispanohablante además de bautizarla con el nombre por el que se la conoce. Hoy, Sánchez ha dejado su actividad como youtuber para dedicarse al dibujo, aunque sube algunas de sus creaciones a su canal, que tiene más de setecientos mil suscriptores. Su vídeo de la batamanta va camino de los diez millones de visualizaciones.

Además del impulso que dieron a este invento los cómicos de un lado y otro del Atlántico, la clave de sus cifras de ventas está en su funcionalidad y el material con el que está fabricado. Es una manta con mangas, algo que permite confort y aislamiento del frío mientras se sigue haciendo de todo con las manos -comer, teclear el ordenador o usar el mando a distancia, por ejemplo- y tiene un tejido muy agradable al tacto. Por estas y otras razones es un artículo muy demandado, sobre todo ante la llegada del frío. Opciones, unas cuantas, pero en esta selección encontrarás una decena de modelos originales y para todos los públicos (incluso para tu mascota).

Batamanta clásica con mangas y bolsillos

Esta es la batamanta que conquistó a millones de consumidores. Con mangas amplias y funcionales, con un bolsillo para los pies y, sobre todo, con un tacto muy mimoso. El nombre estadounidense de la batamanta, Snuggie, se traduce como mimo o acurruco (el osito del suavizante Mimosín allí es Mr. Snuggles). El modelo escogido tiene un bolsillo más en el pecho para el teléfono móvil, está fabricada en 100% poliéster y tiene un forro coral de alta calidad. Sus dimensiones son de 152 por 214 centímetros y es de color mora (también está disponible en color chocolate y gris). En Amazon Basics tienen este otro modelo (en preventa por 23,49 euros en Amazon). Se puede lavar en la lavadora.

Batamanta doble

La batamanta para parejas. Este modelo doble viene con cuatro mangas para compartir comodidad y calor en el sofá. Las medidas son 160 por 180 centímetros, y se ofrece en dos colores, negro o blanco con un estampado original y moderno. Lo que no cambia es el tejido, muy suave.

Batamanta edredón

Para los más frioleros llega la batamanta edredón. Este modelo invita a quedarse en la cama haciendo cosas o a quedarse dormido en el sofá. Tiene funda de edredón extraíble y cremallera trasera para enfundarse completamente en ella como si fuese un saco de dormir. Su tamaño es de 150 x 200 y está disponible con cuatro estampados diferentes para todos los gustos.

Batamanta con orejas en blanco

Aunque es sin duda una batamanta, su tamaño más reducido e individual la acerca más a la bata que a la manta. Tiene mangas, cubre el cuerpo entero e incorpora un elemento más para abrigarse del todo. Se trata de una capucha con divertidas orejas de oso. Tiene un tacto muy suave y se cierra con un solo botón.

Cola de sirena

Un concepto surgido de la batamanta y a medio camino entre ésta y los sacos de dormir son las colas. Este modelo de sirena, está pensado para que niñas y mujeres se sientan como una sirenita mientras se protegen del frío. Tiene una abertura para facilitar el ingreso en la prenda, y se ofrece en nueve colores distintos.

Manta de cocodrilo

La manta cocodrilo tiene un diseño rectangular y un acabado de punto grueso, para aumentar la sensación de comodidad y que en ningún momento parezca que estamos metidos en un saco de dormir. Esta manta también permite lavarse en la lavadora. La cara de cocodrilo es discreta pero sin perder su toque divertido.

Pijama manta de Superman

La versión más friki de la batamanta llega con este modelo de Superman, aunque también hay otros disponibles con otros superhéroes como Batman, Spiderman y Wonderwoman. El fondo de la manta hace las veces de capa, mientras el dibujo del cuerpo de Superman se coloca sobre el tuyo. Este modelo es del catálogo oficial de DC Comics, y se puede lavar en la lavadora.

Manta saco de tiburón

Otra opción más divertida aún es esta manta de tiburón, que cubre todo el cuerpo hasta el pecho. Se ofrece en dos tamaños, para niños y para adultos. Es fácil meterse y salirse, y pese a los reparos que pueda generar el ser engullido por un tiburón, la sensación es de amplitud y comodidad hasta los pies.

Batamanta de Star Wars para niños

Los más pequeños suelen ser los más inquietos en casa y, por tanto, los que menos aguantan arropados sin poder usar las manos. No podía faltar la batamanta para niños, que ya no tendrán excusa para no estar calentitos ni tener celos de la batamanta de los papás. Este modelo tiene un estampado de Star Wars, y es un producto oficial de la saga cinematográfica.

Batamanta para perros

Por último, los perros no podían quedarse sin su batamanta. Esta bata canina con mangas mantendrá calentita a tu mascota en casa y estará mucho más a gusto cuando se recueste en el suelo. Está pensada para perros de pequeño tamaño, el cierre es de velcro y se ofrece en dos colores, blanco y negro.

