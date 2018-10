Lo más útil: todo lo que querías saber sobre tu viaje y no te atrevías a preguntar

1 ¿Por qué me persiguen los camareros?

Si deja propina en un bar de Tokio, el camarero probablemente le seguirá hasta la calle para devolvérsela. Si no la deja en un diner de Nueva York, también saldrán detrás de usted, pero para exigírsela, mientras le señalan el letrero que cuelga de la pared: “Tipping is not a city in China” (propina no es una ciudad china). En Estados Unidos, las propinas son una parte importante del salario de los empleados de hostelería y la costumbre es dejar entre el 15% y el 20% del importe total de la cuenta.

2 ¿Merece la pena comprar un vuelo con salida desde Alicante o Londres?

Cuando compramos un billete de avión solemos buscar los vuelos desde el aeropuerto más cercano al lugar donde vivimos. Parece lo más lógico y barato, pero no siempre es así. Un ejemplo: ida y vuelta en vuelo directo desde Madrid a Islandia en verano cuesta unos 829 euros. Desde Barcelona y Alicante, Wow Air vuela a partir de 204 euros. Y desde Londres se encuentran billetes a partir de 250 euros, que se pueden combinar con vuelos low cost a la capital británica (ida y vuelta desde Madrid, desde 90 euros).

3 ¿Qué hago si me pongo malo de viaje?

Los españoles pueden solicitar y recibir por correo en un par de días la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), documento que acredita el derecho a recibir prestaciones sanitarias durante una estancia temporal en otros países de la Unión Europea y destinos como Suiza. En los viajes organizados, las agencias están obligadas a incluir un seguro básico en el paquete que cubre algunas eventualidades, hasta un límite que suele estar entre 3.000 y 6.000 euros, una suma que puede resultar insuficiente. Según el destino, se recomienda contratar un paraguas de entre 18.000 y 50.000 euros.

4 ¿Y si mi perro se pone malo?

Los seguros de anulación permiten recuperar el importe de la reserva si por algún motivo el viaje no se puede realizar o se ve interrumpido. Algunas pólizas, como Go Pets, de Intermundial, contemplan la posibilidad de cancelación si su mascota enferma. Es importante guardar los justificantes (partes médicos) que demuestren la causa de la anulación.

5 ¿Qué es un ‘air pass’?

Billetes que, por un precio único, permiten hacer varios trayectos en avión dentro de un país o grupo de países ahorrándose hasta un 60%. Son perfectos para recorrer destinos como Estados Unidos, Australia o Brasil. Casi todas las aerolíneas los ofrecen y los grupos como Star Alliance, One World y Sky Team tienen bonos conjuntos, como el African Pass o el Asia Fare. Los air-pass solo se venden fuera del país donde se van a utilizar y suelen exigir la compra de un vuelo internacional.

6 ¿Por qué no dejaron embarcar a mi hijo pequeño en un vuelo Madrid-Barcelona?

Los españoles menores de 14 años que viajen con sus padres en vuelos domésticos no tienen obligación de presentar documentación. Les corresponde a los padres ir identificados y responsabilizarse de la identidad de los menores con el libro de familia. Sin embargo, si se viaja a un destino nacional que sirve de escala de un vuelo a otro país -por ejemplo, a Barcelona en un vuelo con destino final Moscú-, los menores sí han de llevar DNI o pasaporte, o les negarán el acceso en los controles de seguridad.

7 ¿‘Open-jaws’ es el título de una película sobre tiburones?

En la jerga aeronáutica, el término open-jaws se emplea para vuelos con diferentes aeropuertos de destino y de regreso -por ejemplo, ida de Madrid a Delhi con vuelta de Bombay a Madrid-, en los que parte del recorrido se hace por tierra, por mar o mediante otro vuelo con diferente reserva.

8 ¿Es legal el ‘overbooking’?

Sí, es legal vender más plazas de las que hay en un vuelo. El reglamento europeo fija compensaciones económicas (desde 250 euros para vuelos de menos de 1.500 kilómetros hasta 600 en vuelos extracomunitarios de más de 3.500 kilómetros) a favor de los viajeros a los que se deniega el embarque.

9 ¿Qué es la cláusula ‘No Show’?

Implica que al comprar un billete con varios trayectos, casi siempre de ida y vuelta, si alguno de los trayectos no se usa, se cancelan los restantes del billete, una práctica habitual que las asociaciones de consumidores han denunciado en numerosas ocasiones.

10 ¿Es verdad que si buscas dos veces el mismo vuelo sube el precio del billete?

Las trampas de las aerolíneas son como con las brujas gallegas; oficialmente no existen, pero habelas hailas. Aunque las empresas niegan que exista esta práctica (y es difícil demostrar lo contrario), hay sospechas más que fundadas de que las compañías aéreas y agencias online utilizan deliberadamente las cookies y otras técnicas de rastreo como el IP tracking para aumentar artificialmente los precios de los pasajes en el momento de la reserva.