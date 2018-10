12 visitas divertidas a bodegas para festejar la vendimia

El vino es la bebida inteligente. No lo digo yo, lo dijo Alejandro Dumas: "El vino es la parte espiritual de nuestro alimento", dejando claro lo que muchos ya barruntábamos: beber y entender de vinos es cosa de gente culta. El dramaturgo francés no fue el único intelectual que alabó las bondades del jugo fermentado de la uva. Alguien tan poco sospechoso de veleidades etílicas como sir Alexander Fleming exclamó: "La penicilina será lo que cure a los hombres, pero lo que les hace felices es el vino". Y Víctor Hugo remató: “Dios no hizo más que el agua, pero el hombre hizo el vino”.