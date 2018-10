Por qué pintamos a las pintoras... para los niños

La escritora e historiadora del Arte Ángeles Caso se embarcó en 2016 en una campaña de micromercenazgo para editar Ellas mismas: autorretratos de pintoras, un libro que rescataba la figura de 75 artistas de todos los tiempos. El desafío se convirtió en un éxito. Después vino Grandes maestras, sobre mujeres olvidadas en la historia. Y ahora, y con la mirada de la joven pintora cántabra Laura López Balza, vuelve a los autorretratos de las creadoras en un volumen para niñas y niños.

Habla Caso de las estadísticas: "Menos del 10% de los nombres que aparecen citados en los libros de texto de nuestras niñas y niños son de mujeres. Bonita cifra. Nuestras criaturas siguen educándose en una visión del mundo, pasado y presente, en el que las mujeres ocupan un rincón diminuto". Aunque ve positiva la preocupación, cada vez mayor, que hay hoy por conseguir la igualdad y poner sobre la mesa los problemas que acucian a las mujeres por el hecho de serlo —"es un enorme paso hacia adelante"—, apunta hacia esa manta que todavía cubre a científicas, literatas o artistas. "Mientras crezcan convencidos de que la historia del género femenino es tan solo la historia de millones de seres domesticados, sumisos e invisibles —que también lo es—, seguirán fallando las raíces fundamentales para que la igualdad madure en sus cabecitas".

Por eso, dice, este libro, para que, cuando sean mayores y alguien les hable de los grandes pintores que tanta belleza y placer han regalado, puedan decir que también hubo grandes pintoras, y que, si no las conocemos, es simplemente porque el discurso patriarcal se ha empeñado en que las olvidemos. Algo que le sorprendió a la propia ilustradora, Laura López, que explica que desde que empezó este proyecto, se pregunta cómo es posible que ella misma, que es pintora, no conociera a tantas artistas. "No sé cómo lo han hecho, pero han logrado que no sepamos que existieron. A mí, que siempre me gustó tanto el arte, me hubiera encantado saber cuando era pequeña que había tantas mujeres que me podían servir de ejemplo y en las que me podía inspirar".

Tamara de Lempika, vista por Laura López Balza.

Caso la define como descendiente de todas ellas, intérprete de sus biografías y sus legados y parte de un mundo "todavía dominado por los hombres". Ella cuenta que se siente la tataranieta de las pintoras de la cueva prehistórica de El Castillo, la bisnieta de Sofonisba Anguissola y hasta la hija de Ángeles Santos. "Mientras las iba pintando, aprendí a admirarlas y a quererlas, y me di cuenta de que mi árbol genealógico de mujer artista es mucho más rico de lo que siempre me han hecho creer".

Ellas querían hacer un un libro que no insistiese en la victimización de las mujeres, en esa imagen compungida y sombría que a veces se tiene de las antepasadas. Que, por el contrario, pusiese el foco en toda la energía y la fuerza que tuvieron esas artistas valientes que se llevaron por delante los límites y los corsés impuestos por la sociedad. "Por eso elegí a Laura López Balza, para que las viese como lo ha hecho, con alegría y colores brillantes, como ellas se merecen, y también como las podrían ver una niña o un niño", explica Caso. Y López asegura haberse puesto en "la piel de una niña" para ilustrar a nuestras artistas. Como si tuviese nueve años: "Las he hecho vibrantes y juguetonas, para que los críos puedan divertirse, crear y pintar ellos también a partir del libro".

Pintoras es un homenaje a nuestras artistas olvidadas. "Y también un regalo único para nuestras niñas y niños. A través de sus madres, padres, abuelos o quién sea, esas criaturas van a participar en la campaña de micromecenazgo, y sus nombres aparecerán en el libro como mecenas y editores". Ambas creen que es una obra que va a contribuir a cambiar sus mentes y que van a querer conservar toda la vida. "Como un recuerdo de aquel año de su infancia en que su abuela les hizo participar de un proyecto especial".

Pintoras se puede apoyar en la web de micromecenazgo Verkami.