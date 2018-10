Los futbolistas son seres de otro planeta. Esta es la creencia que debió dominar en el cerebro de Juanma Castaño, padre y presentador del programa El Partidazo, de la COPE, cuando en medio de la tertulia del pasado martes de 2 de octubre esgrimió rotundo: “Los futbolistas no pueden cuidar por la noche de sus hijos (...) El futbolista vive de su descanso”, ante la sorpresa de los que compartían la charla con él, los oyentes y los usuarios que seguían el espacio por redes sociales. No contento con tal afirmación, justificó sus declaraciones afirmando que “algunos jugadores me han dicho que el peor momento de su carrera profesional ha sido cuando sus hijos eran pequeños y han tenido que levantarse a cuidar de ellos”.

Estas declaraciones surgían después de que Guillem Balagué, periodista del diario AS que informa desde Londres, remarcara durante el partido que enfrentaba a Tottenham y FC Barcelona en la Champions League, el bajo rendimiento del delantero del equipo inglés Harry Kane en su anterior encuentro, y la conversación que había tenido Guillem con él: "Estuve hablando el otro día con él y me decía si es que no he dormido, no me he ido de vacaciones, he estado 20 días en casa encerrado”. El jugador alegaba que no había podido descansar debido al Mundial de este verano en Rusia y al nacimiento de su segunda hija el pasado mes de agosto.

A lo que Castaño respondió: "Los futbolistas, lo de los hijos tienen que gestionarlo de otra forma. Lo digo totalmente en serio". "¿Y qué van a hacer?", le preguntó acto seguido un compañero del programa. Y fue cuando el presentador, que seguía seguro de sus palabras, dijo categórico: "No se pueden levantar por la noche a cuidar de los hijos". Y continúo: “No, no. No seáis demagogos. El futbolista vive de su descanso también, si tú le alteras el descanso al futbolista… Yo conozco a futbolistas que me han dicho que el peor momento de su carrera profesional ha sido muchas veces cuando sus hijos han sido pequeños y han tenido que levantarse a cuidar de los niños", agregó.

Castaño llegó a justificar el comportamiento de muchos futbolistas cuando salen de fiesta para insistir en su pensamiento de que los jugadores no se pueden levantar por la noche para cuidar de sus retoños: “Esto es distinto. Es parte de su descanso emocional”.

Las palabras del presentador llenaron las redes de reproches. Personas que alegaban desde que habían sido dos minutos y pico de periodismo vergonzoso, pasando por aquellos que señalaban que los jugadores tienen las mismas responsabilidades que cualquier hijo de vecino, hasta los que criticaron la pasividad del presentador, a pesar de la estupefacción de sus contertulios y de la gente que participa de forma regular en su programa.

Un tío que cobra 10 millones al año tiene que descansar y dejar de lado sus obligaciones, pero mi madre que trabaja 10 horas todos los días para poder comer, ella no tiene derecho a dormir. Y como mi madre muchísimas más. Señor Juanma Castaño sus declaraciones dan ASCO. https://t.co/QsefwofOTT — ax (@ac1302_) 4 de octubre de 2018

Juanma Castaño, yo curro cada dia 8 hrs de pie, si llora mi hijo me levanto o no? Es para comentarlo con mi mujer y tal. — Silverpunk (@sergiopingui) 4 de octubre de 2018

La mayoría de las personas ha criticado que el trato de favor que denotan las palabras de Castaño, que no tuvo en cuenta al resto de la población trabajadora, ya sea en casa o por cuenta ajena, y lo fundamental que es para todos ese descanso. Y ser padre conlleva unas responsabilidades, en las que sine qua non está su cuidado, ya sea de día o de noche.

