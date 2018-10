Una mujer demanda a Cristiano Ronaldo por violación

Cristiano Ronaldo se enfrenta estos días a una de las acusaciones más graves de su carrera. La historia que sale ahora a la luz ocurrió hace casi una década, pero puede tener graves consecuencias para la carrera del astro del fútbol, jugador en el Juventus de Turín.

Kathryn Mayorga, una mujer estadounidense de 34 años, ha decidido denunciar a Cristiano Ronaldo por una supuesta violación por parte del futbolista que habría tenido lugar en Las Vegas (Nevada) el 13 de junio de 2009. Según Mayorga, que ahora ha concedido una entrevista en el diario alemán Der Spiegel donde da detalles al respecto, los hechos tuvieron lugar en la suite del futbolista. Más tarde, ella acudió a un hospital para que la examinaran y a la policía para denunciarlo, pero uno de los policías la avisó de que era probable de que la acusaran de extorsión al ser un personaje tan conocido.

En un principio, Mayorga habría llegado a un acuerdo con Cristiano Ronaldo por 375.000 dólares (unos 323.000 euros) con la condición de que ella nunca hablara del asunto. Sin embargo, y con la llegada del movimiento Me Too, la antes modelo ha decidido hablar y presentar una demanda contra el futbolista. Al parecer, la joven trabajaba en una escuela primaria pero ha decidido dejarlo porque "necesita toda la fuerza" para enfrentarse a esta demanda.

Por su parte, los abogados del astro del fútbol han negado las acusaciones y aseguran en un comunicado que "viola los derechos personales de Cristiano Ronaldo de un modo excepcionalmente serio. Es inadmisible", relatan. El portugués también colgó un vídeo en directo en Instagram el pasado viernes donde aseguró: "Lo que dicen hoy son noticias falsas, falsas. Quieren promocionarse gracias a mi nombre. Es normal. Quieren fama por mi nombre. Es parte de mi trabajo. Pero soy un hombre feliz y bueno".

Según la demanda que ahora presentan lo abogados de Mayorga, "el trauma psicológico del asalto sexual, el miedo a una humillación pública y las represalias, además de la repetición de esos miedos por las fuerzas del orden y por los servicios médicos la dejaron aterrorizada e incapaz de actuar o abogar por ella misma".

"Era 'un buen tipo al 99%"

Tal y como relata Mayorga en esta nueva entrevista, ella y Cristiano Ronaldo se habían conocido en un club por la noche y decidieron irse juntos al ático de Cristiano. Él la invitó a bañarse en el jacuzzi de la habitación pero ella, que no quería mojarse el vestido, decidió cambiarse en el cuarto de baño con una camiseta que él le ofreció.

Cuando estaba en ropa interior, el futbolista apareció en el baño —siempre según su versión— con el pene fuera de los pantalones y le rogó que se lo tocara y lo besara "durante 30 segundos". Ella se negó y se rió porque creía que era una broma. "Entonces él empezó a tocarme y agarrarme y se puso sobre mí. Le empujé y seguí diciendo que no", relata Mayorga al diario. Después se vistió y, cuando se iba a marchar de la habitación, él la agarró, le quitó la ropa interior y la violó analmente y sin preservativo.

Según cuenta Mayorga, después de la violación Cristiano Ronaldo no quería dejarla marchar. "No lo recuerdo exactamente pero estoy bastante segura de que me dijo 'Lo siento' o '¿Estás bien?'. Insistió en que era un 'buen tipo' al 99%, excepto por ese uno por ciento", relata ella.

En abril de 2017 este medio alemán ya había informado sobre este caso, aunque sin hacer público el nombre de Mayorga. Además, en 2005 el futbolista, entonces del Manchester United, fue detenido e interrogado por otra presunta violación.