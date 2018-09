Asia Argento habla por primera vez de Anthony Bourdain: “Él también me engañaba”

La actriz Asia Argento pasa por un complicado momento personal. Convertida en una de los referentes del movimiento MeToo y tras desvelarse a sí misma como víctima de Harvey Weinstein, ahora su figura se encuentra en el precipicio al haber sido acusada de abusos sexuales por Jimmy Bennett, un antiguo compañero de reparto que estos días ha asegurado en una entrevista que "confiaba plenamente en Asia" en un caso que la actriz trata de rebatir sin demasiado éxito.

A ello se une la muerte el pasado junio del chef Anthony Bourdain, que había sido su pareja durante los últimos dos años. Hasta el momento, Argento apenas había hablado de su relación con el cocinero; únicamente había mandado una carta a través de Rose McGowan, su (hasta que saltó el caso de Jimmy Bennett) íntima amiga, hablando sobre los estragos de la depresión, la enfermedad que acabó con la vida de Bourdain. Sin embargo, ahora Argento ha concedido una entrevista al diario británico The Daily Mail donde habla sobre el suicidio del chef, sobre el abandono que sintió tras su suicidio y sobre las infidelidades mutuas de ambos.

"La gente dice que yo asesiné a Bourdain. Que yo le maté", relata con lágrimas en los ojos. "Entiendo que el mundo necesita encontrar una razón. A mí también me gustaría encontrar una razón. No la tengo. Quizá encontraría algún alivio pensando que pasó algo". Esas palabras llegan tras las acusaciones de que Argento engañaba al cocinero; pocos días antes de su muerte se pudo ver a la actriz paseando de la mano de un amigo. Sin embargo, ella asegura que mantenían "una relación adulta", y que sí, que ella le engañaba, pero que era algo mutuo e intrínseco de su relación: "Él también me engañaba a mí. Para nosotros no suponía un problema".

Así, la intérprete asegura entender que la gente la acuse de haber causado dolor a Bourdain: "Él llegaba a los corazones de mucha gente, llegaba a sus vidas. Así que entiendo que quieran verme como a una persona negativa, como a quien le destrozó". Sin embargo, para ella estas acusaciones no son más que una confusión, una forma errónea de entender su relación: "Anthony era un hombre muy inteligente, de los más inteligentes que he conocido. Sabio, profundo. ¿De veras la gente cree que se mató por algo así? Él también me engañaba. No era un problema", relata Argento. "Era un hombre que viajaba 265 días al año, y cuando nos veíamos eramos enormemente felices el uno en compañía del otro. Pero no éramos ningunos niños. Éramos adultos. Anthony tenía 62 años [los habría cumplido un par de semanas después de morir] y yo 42. Teníamos vidas, habíamos estado casados, teníamos hijos. No me imagino a Anthony como alguien que cometería un gesto de tal magnitud por una cosa así".

Cuenta también Asia Argento en la entrevista sobre su pareja que él día siguiente de la muerte de Bourdain ella tomó una decisión: "O ir a trabajar o no levantarme nunca más". Así, retomó sus tareas como jurado de la edición italiana del programa de televisión Factor X. "Durante las horas que estuve en el escenario solamente escuchaba la música, a esos artistas que estaban poniendo sus sueños en escena, y estaba concentrada en eso, no en mi corazón roto. Funcionó. Literalmente me salvó la vida y siempre le estaré agradecida".

La actriz, que en la entrevista se muestra compungida y rompe a llorar, asegura que lo único por lo que sufre es por no haber visto "todo el dolor" que Bourdain acarreaba, y porque él no lo compartiera. "No lo vi. Y me sentiré culpable por ello el resto de mi vida".