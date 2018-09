Jimmy Bennett se siente ridiculizado después de su denuncia por acoso contra Asia Argento

Jimmy Bennett parece estar listo para contar los detalles de su violación, pero eso no quiere decir que todos estén dispuestos a creerle. En su primera entrevista desde que su denuncia contra la actriz Asia Argento se hiciera pública en agosto, el joven de 22 años ha relatado algunos detalles que había ocultado en el pasado y ha asegurado que toda esta situación ha sido muy complicada para él. "Es difícil para mí hablar de esto frente a extraños y personas que no conozco, pero quiero que me den el beneficio de la duda y poder decir la verdad", ha afirmado este domingo en el programa de televisión italiana Non e l'Arean.

En una entrevista de casi una hora, el exniño actor ha afirmado que Argento lo incitó a consumir bebidas alcohólicas y lo agredió sexualmente en una habitación de hotel en 2013, cuando él tenía 17 años. La actriz, que es una abierta defensora del movimiento #MeToo y una de las primeras mujeres en acusar a Harvey Weinstein de violación, ha negado todas las acusaciones en su contra. Incluso ha llegado a decir que fue Bennett quien se le abalanzó y que ella se quedó "congelada".

Bennett había interpretado al hijo de Argento en una película de 2004 cuando tenía 7 años y dijo que los dos solo mantuvieron un contacto esporádico hasta ese momento. El joven afirma que él fue al Hotel Ritz-Carlton (California) ese día porque la actriz italiana le habló de una película que quería hacer con él. "Confiaba enormemente en Asia", ha afirmado el actor de 22 años, pero "ella abusó de su poder".

Jimmy Bennett en el programa 'Non e l'Arean' el pasado domingo.

De acuerdo con el testimonio de Bennett, en cuanto vio a la actriz, ella le dio champán y empezó a besarlo. "Primero pensé que era algo amistoso, una demostración de su afecto, pero luego sus besos se hicieron más largos y entendí que ella buscaba otra cosa", ha explicado el también cantante de rock. "Después fue cuando ella me empujó a la cama, me desabrochó el cinturón y me quitó los pantalones", ha asegurado.

Al ser preguntado sobre la razón de su silencio tras la presunta agresión, Bennett ha manifestado que pasó por un periodo de gran confusión y que tenía miedo de que nadie creyera su versión de los hechos. Paradójicamente fue el movimiento #MeToo el que le dio el coraje para denunciarla.

Pero el anfitrión del programa, el periodista Massimo Giletti, se mostró escéptico ante la declaración del joven. "Es difícil creer que una mujer pueda violar a un hombre. Un acto sexual que se completa, no puede ser violación", ha afirmado el conductor. Giletti incluso llegó a decir que era difícil de creer que un "niño saludable de 17 años" no hubiera consentido el encuentro. La edad de consentimiento en Italia es de 14 años y 18 en California.

A pesar de la clara incomodidad del invitado, el anfitrión le mostró al actor la fotografía en la que se lo ve junto a Argento en una cama, supuestamente después de que sucediera el acto sexual. "Ella me pidió que tomara una foto", ha recalcado. "Sí, estaba en mi teléfono. Sí, fue después de tener relaciones sexuales".

"Lo siento, pero no pareces molesto, no pareces estar traumatizado en esta imagen", respondió el anfitrión. "Aquí no luces como alguien que tiene miedo", ha exclamado el conductor e inmediatamente después la audiencia ha estallado en aplausos.

Jimmy Bennett y Asia Argento en una foto de Instagram en 2013. Cordon Press

Bennett se mostró claramente afectado por el trato durante la entrevista y dijo que esa era la razón por la que no había hablado hasta ahora. "Tenía miedo de pararme enfrente de una audiencia y ser acusado de mentir acerca de la violencia que viví" , ha señalado el joven. "Después de esto [la entrevista], me doy cuenta de que tenía razón", ha sentenciado.

Por su parte, su abogado Gordon Sattro, quien se mantuvo a su lado durante todo el programa, ha cuestionado si el trato hubiese sido diferente en caso de que su cliente fuese una mujer. "¿Cómo pueden interpretar lo que estaba pasando en su mente o lo que sentía su corazón, solo por su género?", ha señalado el letrado.

Según la versión de la actriz, de 42 años, Bennett contactó con ella hace unos meses para exigirle una compensación económica a cambio de su silencio, algo a lo que ella accedió. Junto a su entonces pareja, Anthony Bourdain, llegaron a un acuerdo para pagarle al joven más de 310.000 euros para que no continuara con su denuncia, pero según Argento, no lo habrían hecho como muestra de culpabilidad sino para "ayudar" a Bennett económicamente.