Todo lo que necesitas para la vuelta al gimnasio

Septiembre no es solo el mes de la depresión postvacacional o el de la vuelta al cole. También es el del regreso (o la primera visita) al gimnasio. Los estudios de mercado de los centros deportivos arrojan un dato demoledor: en septiembre se producen un 30 por ciento de las altas, convirtiendo al noveno mes del año en el primero en afluencia de clientes.

Toca perder los kilos de más cogidos durante las vacaciones o simplemente tener el propósito de cuidarse la salud y la imagen para afrontar los largos meses de rutina y trabajo que llegan con el otoño y el invierno. Muchos se quedan por el camino y algunos apenas aguantan un mes apuntados en el gimnasio. Por ello, los expertos recomiendan que el regreso a la práctica deportiva sea de forma progresiva, comenzando con actividades suaves para después ir avanzando con constancia y disciplina.

En cualquier caso, es necesario acompañar el esfuerzo del mejor equipo. Por ello, en Escaparate hemos seleccionado 15 productos básicos para entrenar para hombre y mujer (con tres artículos para ambos sexos). Porque ir perfectamente equipado puede aportar un extra de motivación, y luchar sin excusas para conseguir el objetivo marcado.

TRES BÁSICOS



Bolsa de deporte Under Armour

La firma Under Armour ofrece esta bolsa de deportes en dos tamaños y cuatro colores distintos. Incorpora una tecnología resistente al agua y lleva dos paneles laterales y uno inferior para aumentar su durabilidad. Entre sus mayores prestaciones está el amplio bolsillo delantero ventilado para la ropa sucia, y las asas acolchadas con tira para el hombro. Todo con un tamaño reducido, para una comodidad total sin renunciar al espacio.

Compra por 39,95€ en Amazon

Juego de dos toallas de microfibra

La toalla es imprescindible para ir a entrenar. Ningún gimnasio permite el uso de sus instalaciones si no se lleva una toalla por razones obvias de higiene. Este set está compuesto por dos unidades, ambas de microfibra. Una es de cuerpo y la otra más pequeña para secarse el sudor de la cara. La grande incorpora un bolsillo para las llaves de la taquilla o el móvil. La microfibra es el tejido estrella en las toallas para la actividad deportiva por su rápida absorción de la humedad. Estas, además, prometen un tacto agradable y máxima suavidad.

Compra por 14,99€ en Amazon

Botella de agua de cristal Purifyou

Para una hidratación óptima durante las sesiones de entrenamiento, el bidón o botella es la mejor solución para no tener que acudir continuamente a la fuente o interrumpir las clases colectivas para beber. El cristal es el material estrella, ya que es 100% reciclable, y no tiene ningún componente tóxico como ftalatos, plomo o cadmio. Esta botella tiene una funda blanda de silicona para amortiguar los golpes, y el interior de la tapadera es de acero inoxidable para que el agua no toque el plástico.

Compra por 14,99€ en Amazon

PARA MUJER

Leggins Capri pro training negros, de Nike

Estos leggins reúnen todas las características de una malla de compresión con la tecnología Dri-Fit, es decir, control de la humedad, reducción del sudor y mantenimiento de la temperatura corporal. Pero también incorporan las últimas tendencias en moda sport, como la cintura de talle alto y el logo en el elástico de la cintura situado en un costado. El color negro estiliza la figura y es combinable con cualquier top o zapatilla.

Compra por 34,99 en Asos

Pantalones cortos rojos de Ivy Park

Estos shorts son la opción perfecta para las que buscan ante todo comodidad a la hora de hacer deporte. Son de Ivy Park, la línea creada por Beyoncé, y también incorporan la tendencia del logo en la goma de la cintura. El corte del pantalón es estándar, y el color, un carmesí totalmente de actualidad esta temporada.

Compra por 30,99€ en Asos

Camiseta de tirantes Under Armour

Esta camiseta de tirantes incorpora la tecnología HeatGear de Under Armour, que propone un tejido ultra ligero que capilariza el sudor y se seca con gran rapidez. Es elástico y con las sisas bajas para un mayor rango de movimiento. El escote en la espalda es cruzado y fino, y el color, un vistoso rojo anaranjado.

Compra por 27,95€ en El Corte Inglés

Sudadera Adidas Essential Solid

Esta es la clásica sudadera para practicar deporte en exterior sin preocuparse por el frío. Tiene capucha y cierre con cremallera para adaptarse a cualquier climatología. Está diseñada para mantener el calor y es muy suave al tacto. Incorpora bolsillos laterales y las mangas son remangables para un look más femenino.

Compra por 54,95€ en El Corte Inglés

Guantes para fitness, pesas y crossfit

Estos guantes para mujer de la firma Crown Gear están fabricados con piel sintética lavable y lycra que se estira en todas las direcciones. Combinan moda y funcionalidad y sirven para todo tipo de entrenamientos, desde Crossfit y pesas a otros deportes de gimnasio o de exterior como el ciclismo. Además, llevan acolchado extra para prevenir ampollas y callos. Son anatómicos para proteger sin limitar el movimiento de la mano.

Compra por 21,16€ en Amazon

Zapatillas Nike Free TR Flyknit 3

Dentro de la gama alta de zapatillas para entrenar, este modelo de Nike es uno de los mejores en relación calidad-precio. Son perfectas para la práctica del fitness pero también se pueden calzar en el día a día. El tejido, en un tono malva, es de punto FlyKnit para un efecto calcetín que hace de estas zapatillas una de las más ligeras y transpirables. La suela es ideal para saltar y dar estabilidad, y está diseñada para la máxima flexibilidad y adherencia.

Compra por 120€ en JD Sports



PARA HOMBRE

Chaqueta Nike de running

Durante la actividad deportiva al aire libre, es recomendable llevar una prenda de abrigo sea cual sea la intensidad del ejercicio. Para los corredores, lo ideal es una chaqueta especial como este modelo de Nike que incorpora una doble tecnología. Por un lado el Dri-Fit que aumenta la transpiración y elimina el sudor manteniendo el cuerpo fresco cuando hace calor, y por otro el Therma que mantiene la temperatura corporal evitando el enfriamiento en las jornadas invernales. Este modelo tiene cuello alto, cierre de cremallera y dos bolsillos.

Compra desde 60€ en JDsports

Zapatillas Asics Gel Fujitrabuco

Este modelo de zapatillas para correr de Asics ofrece una excelente relación calidad-precio. Están construidas sin costuras y soldadas en 3D para reducir fricciones y rozaduras. La suela tiene tacos más profundos para aumentar la fricción. Son ligeras, con un peso de 325 gramos, y son aptas para correr por montañas, bosques y campo abierto.

Compra por 103,95€ en Amazon

Guantes para fitness y crossfit, de TMT

El uso de guantes es casi imprescindible para practicar algunos deportes, y no solo para proteger las manos y evitar durezas y callos. Un buen guante favorece la ejecución de los ejercicios y poder manejar más peso con más seguridad. Entre las disciplinas que más requieren del uso de guantes están el levantamiento de pesas, el crossfit o el ciclismo. Este modelo de guantes está pensado para ser utilizado en cualquiera de ellas, están fabricados en cuero y su precio es muy competitivo.

Compra por 21,76€ en Aliexpress

Pantalón Dry Academy, de Nike

Las mallas han ido ganando terreno a los pantalones deportivos tradicionales de algodón. Las de entrenamiento de fútbol están entre las favoritas del público masculino para ir al gimnasio y realizar otros muchos deportes por su comodidad y por su corte, ajustado pero no completamente pegado a la pierna como las de running. Este modelo de Nike Dri-Fit absorbe el sudor de la piel, tiene bolsillos con cremallera y la cintura es elástica para un ajuste perfecto. Las rayas laterales están confeccionadas en malla transpirable.

Compra por 35€ en El Corte Inglés

Mallas cortas Nike Pro

Para determinados deportes y entrenamientos, la mejor opción es la ropa de compresión. El objetivo de estas prendas técnicas es mantener el calor corporal y eliminar la sudoración en disciplinas que requieren fuerza y velocidad. Ejercen una presión sobre los músculos que favorece la circulación de la sangre durante el ejercicio, hasta un 40 por ciento, y la posterior recuperación (hasta un 30%). Estas en concreto de la gama Pro de Nike están pensadas para correr. Se ofrecen en tres colores y también en largo.

Compra por 18,90€ en Amazon

Chándal Puma

Para la práctica de deporte de baja intensidad, como una carrera ligera o simplemente salir a caminar, un chándal puede ser una opción ideal. Este modelo de la firma Puma está indicado tanto para hacer deporte como para uso diario. Tiene forro elástico y cordones de ajuste interiores.

Compra por 57,95€ en El Corte Inglés

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de septiembre de 2018.

