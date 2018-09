Disco ICON recomendado: ‘Paradise: The sound of Ivor Raymonde’, de Ivor Raymonde

Paradise: The sound of Ivor Raymonde

Ivor raymonde

(Bella Union/Pias)

Raymonde, ¿de qué me suena este apellido? Le suena porque su hijo Simon fue uno de los Cocteau Twins y uno de los fundadores del sello que reedita el disco. Pero volvamos al padre. Ivor fue tan talentoso como hiperactivo: directivo en Decca Records (la disquera que rechazó a los Beatles y fichó a los Rolling Stones), también escribió, produjo y arregló canciones que se convirtieron en hits, especialmente, en la Inglaterra de los años sesenta. A ver, ¡dígame uno de esos hits! ¿Le suena I only want to be with you, de Dusty Springfield? ¿Y qué me dice de Black is black? Además, fue artífice del pop orquestado (y épico) que facturaron David Bowie, Tom Jones o Ian Dury al principio de sus carreras. O sea, que es un disco-karaoke. ¡Y a mucha honra! Quizá no se desgañite, pero tarareará más canciones de las que usted piensa. En la era del trap, un puñado de clásicos sin autotune siempre gusta.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.