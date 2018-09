Serie ICON recomendada: ‘All or nothing: Manchester City’, de Amazon Prime

All or nothing: Manchester City

(Amazon Prime Video)

Se dedican miles de horas a la información futbolística. Todo se cubre, sea un torneo o un entrenamiento, y la presión es tan grande que hasta los suplentes se tapan la boca con la mano cuando hablan para que las cámaras no lean sus labios. Pero, quizá por eso, la impresión es que lo que se muestra es falso, que el sistema está creado para ocultar lo que pasa. Esa pared es la que promete romper esta serie documental de ocho capítulos que siguió durante una temporada al Manchester City, el equipo de la Premier que entrena Pep Guardiola.

