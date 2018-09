Análisis del Moto G6 Plus: continúa la exitosa saga de móviles de gama media

La familia de smartphones Moto G, de Motorola, ha sido durante los últimos años una de las grandes referencias entre los móviles de gama media. Su última actualización, Moto G6, quiere continuar en esta senda de reconocimiento y éxito. La versión Plus del terminal propone para ello un diseño acabado en cristal, una pantalla infinita, doble cámara trasera y una de las mejores configuraciones en su rango de precio.

Análisis y valoración

Al fijarnos en el diseño del Moto G6 Plus por primera vez detectamos tres aspectos que nos llaman la atención. El primero es que los materiales han mejorado con respecto a las versiones anteriores y ahora nos encontramos con un dispositivo recubierto de cristal tanto en su parte delantera como en la trasera, otorgando un aspecto mucho más premium de lo que estábamos acostumbrados. Que se utilice este material no implica que sea compatible con la carga inalámbrica, reservando esta característica para los modelos de gama alta. Desgraciadamente, sí supone que se convierta en todo un imán para las huellas.

FICHA TÉCNICA Pantalla: 5,9 pulgadas, tecnología IPS, resolución Full HD+, formato 18:9 y protección Corning Gorilla Glass 3 Procesador: Qualcomm Snapdragon 630 con una CPU de ocho núcleos a 2,2 GHz y GPU Adreno 508 a 700 MHz Memoria RAM: 4 GB Almacenamiento: 64 GB / Ranura para microSD hasta 256 GB Cámara: Trasera dual de 12 y 5 megapíxeles con apertura f1.7, grabación de vídeo 4K; frontal de 8 megapíxeles con vídeo Full HD Batería: 3200 mAh Sistema operativo: Android 8.0 Tamaño: 160 x 75,5 x 8,0 mm Peso: 167 g Conectividad: Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, GLONASS, NFC Sensores: Lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, luz ambiental, proximidad, magnetómetro, ultrasónico Otros: USB Tipo C, conector de auriculares, lector de huellas, desbloqueo facial, cargador TurboPower, Dolby Audio, radio FM

El segundo aspecto llamativo es que, frente a la actual tendencia de situar el lector de huellas en la zona trasera, el G6 Plus lo mantiene en el frontal bajo una pantalla con formato 18:9. Este sistema de identificación funciona de forma óptima y, como veremos más adelante, incluye la realización de gestos sobre su superficie para ejecutar distintas acciones. No es el único sistema de identificación biométrica que contempla el terminal, ya que también cuenta con un sistema de reconocimiento facial basado en la cámara frontal. Funciona razonablemente bien durante el día, pero el hecho de que no esté provisto de sensores específicos que garanticen la seguridad y que para utilizarlo haya que activar la pantalla, nos hace descartar esta opción.

Por último, la mirada se nos va a la cámara trasera. Con doble sensor y flash, el módulo (que curiosamente recuerda a una cara) es bastante más grande de lo habitual y sobresale varios milímetros de la carcasa, provocando que quede más expuesto a los golpes. De hecho, aunque durante los días que han durado las pruebas no se ha caído ninguna vez, muestra algunos pequeños desperfectos en su contorno. Este inconveniente no se soluciona al colocar la funda de silicona incluida en la caja, ya que sigue sobresaliendo un poco.

Con efectos

En esta doble cámara, el sensor principal tiene 12 megapíxeles con una apertura f1.7 mientras el secundario posee 5 megapíxeles con igual apertura y se emplea para conseguir el popular efecto retrato en el que el sujeto u objeto principal está enfocado y, el resto, fuera de foco. El efecto conseguido es bastante aparente pero algo artificial, lo que no nos preocupa demasiado porque puede ajustarse de forma manual después de la captura. Permite, además, aplicar otros efectos como sustituir el fondo de la imagen o mantener la figura principal a color y el resto en blanco y negro, por ejemplo.

ampliar foto A la izquierda, fotografía de día tomada en automático con HDR. A la derecha, foto nocturna en automático. Laura Pajuelo (Berlín).

En lo que a la calidad de las imágenes se refiere, cuando estamos en entornos con buena luz es muy positiva, con abundancia de detalles y colores reales. El problema llega de noche, cuando aumenta sustancialmente el ruido. En algunas ocasiones no se percibe a simple vista aunque, al hacer zoom o pasar las imágenes al ordenador, sí queda patente.

COMPETENCIA - Xiaomi Mi A2. Uno de los terminales para batir en esta gama que destaca por la calidad de sus fotografías, tanto diurnas como nocturnas. - Samsung Galaxy A8. Permite realizar autorretratos con efecto bokeh a través de hardware gracias a la incorporación de dos cámaras frontales. - Huawei P Smart. Su función de pantalla partida permite utilizar dos aplicaciones a la vez, dividiendo la pantalla en dos cuadrados perfectos. - BQ Aquaris X2. Una pantalla de 5,65” con resolución Full HD+, tecnología Quantum Color + y un alto brillo de hasta 650 nits son algunas de las características que hacen que destaque durante la reproducción multimedia.

Lo mejor de la gama media

Dotado de una pantalla LCD de 5,9 pulgadas con resolución Full HD+ que ofrece una visualización adecuada a su rango de precio, el Moto G6 Plus cuenta con una de las mejores configuraciones de la gama media: un procesador Qualcomm Snapdragon 630 con 8 núcleos, 4 GB de RAM (también está disponible con 6 GB), 64 GB de capacidad interna ampliables a través de una tarjeta de memoria… Eso, unido a una versión de Android 8.0 bastante pura, hacen que el uso sea muy fluido y que podamos manejar varias apps al mismo tiempo sin experimentar retrasos. La excepción son los juegos, siempre y cuando sean muy exigentes en cuanto a potencia.

La interfaz mantiene la estética propia de Android, añadiendo algunas funciones extra que ayudan a interactuar con el dispositivo y que resultan de gran utilidad una vez te acostumbras a ellas. Una es la posibilidad de hacer gestos sobre el lector de huellas para activar determinadas funciones. Otra, la capacidad de realizar una captura de pantalla al deslizar tres dedos sobre su superficie, por ejemplo.

Tres datos más: es resistente a las salpicaduras, dispone de tecnología NFC (algo poco común en la gama media) y es compatible con la carga rápida. De hecho, la caja incluye un cargador que permite rellenar el 50% de su batería en aproximadamente media hora y completarla en poco más de hora y media. La autonomía, por último, alcanza sin problemas una jornada completa para un usuario que realice un uso medio del terminal: redes sociales, mensajería instantánea, llamadas, o algún vídeo, por ejemplo.

LO MEJOR, LO PEOR Y CONCLUSIÓN Lo mejor: Su configuración incluye lo mejor de la gama media, su cámara destaca en las capturas diurnas y el uso de una versión de Android casi pura hace que el funcionamiento sea muy fluido. Lo peor: Las fotografías nocturnas tienen bastante ruido y el diseño de la cámara, en un módulo que sobresale varios milímetros de la carcasa. Conclusión: El cambio en los materiales de los Moto G ayuda a que este terminal vuelva a ser todo un candidato a mejor móvil de gama media, debido a su buen funcionamiento.

