El ‘steak tartar’ sabe distinto en la ciudad de Rocky Balboa

De todas las personas que podía parar en East Passyunk, al sur de Filadelfia, paré justo a una que no solo conocía Townsend, sino que sabía de los manjares que allí sirven. ¿Casualidad? Perdida, como suelo estar en cualquier ciudad del mundo –hasta en la mía–, pregunté a una mujer dónde estaba este restaurante de raíces francesas regentado por el chef Townsend Wentz. Se le encendieron los ojos, me preguntó con envidia si tenía reserva y al asentir me aseguró que iba a cenar bien. Así fue. Steak tartar hay muchos, pero ninguno como el que probé allí.

A la izquierda, el chef Townsend Wentz. A la derecha, el interior de Townsend. Townsend

