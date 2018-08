Maura Tierney, protagonista de ‘The Affair’, sufre un accidente

Maura Tierney, portagonista de 'The Affaire'.

Maura Tierney, protagonista de la serie de televisión The Affair, ha sufrido un accidente cuando se movía en bicicleta por las calles de Los Ángeles. La actriz de The Affair, que interpreta a Helen Solloway, fue goleada por un automóvil en su rueda trasera, lo que provocó que cayera al suelo, según informa TMZ.

Tierney, de 53 años quedó tirada en la acera hasta que llegaron los paramédicos. Después de que la colocara un collarín ortopédico, fue transladada en ambulancia a un hospital.

Un oficial de relaciones con los medios de LAPD confirmó que no se creía que el conductor involucrado estuviera bajo la influencia del alcohol o las drogas. "Maura salió del hospital sin lesiones graves", dijo un representante de Tierney a People. "Gracias a todos los que se interesaron por ella", declaró.

Maura Tierney, en una escena de la serie. GTRESONLINE

Este accidente se produce más de seis años después de que la actriz ganadora de un Globo de Oro comenzara su batalla contra el cáncer. "Recuerdo haber pensado: 'Soy tan joven, esto no puede estar pasando'", Tierney le dijo en 2012 sobre el diagnóstico de una etapa temprana de cáncer de mama en 2009. "Fue un momento extraño".

Tenía 44 años cuando Tierney fue diagnosticada en una etapa temprana de cáncer de mama, que tiene una alta tasa de supervivencia. Sin antecedentes familiares de la enfermedad y con buena salud, "no estuve enojada y nunca dije: '¿Por qué a mí?', Pero tenía miedo", dijo Tierney. "Mi pronóstico es bueno, pero toco la madera".

Tierney optó por una mastectomía conservadora, que dejó intacta su piel para la cirugía reconstructiva. Después de su operación, se sorprendió, y al principio se sintió aterrada, cuando los médicos cambiaron de opinión y le dijeron que necesitaba tres meses de quimioterapia semanal. "No es divertido, pero no es tan aterrador como pensé", dijo Tierney, ahora portavoz de la campaña "Chemotherapy: Myths or Facts" de Amgen. "Pude seguir corriendo, montando en bicicleta y yendo de excursión, así que era tolerable".

The Affaire cuenta ya con cuatro temporadas y está a punto de estrenar la quinta y última. En España se piede ver en Movistar Series. En 2015 fue una de las series revelación de la temporada otoñal, un éxito por sorpresa coronado con la victoria como mejor drama y mejor actriz protagonista (Wilson) en los Globos de Oro, superando a contendientes como House of Cards o The Good Wife o las siempre favoritas Claire Danes y Julianna Margulies.