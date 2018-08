Martes, cuarto día de huelga de taxis en Madrid. José Luis Gallego, conductor de una empresa VTC (alquiler de vehículos con conductor) que trabaja para Cabify, es reacio a acudir al destino solicitado: plaza de Lima. Cientos de taxistas colapsan la avenida de la Castellana, una de las arterias que desembocan en esa rotonda para pedir al Gobierno un mayor control en el número de licencias que se otorgan a este tipo de vehículos que operan para empresas como la propia Cabify o Uber. "Prefiero que no vayamos allí tanto como por mi seguridad como por la vuestra", explica. Finalmente accede y emprendemos el viaje. Una ruta en la que Gallego da su versión sobre los enfrentamientos "diarios" con los taxistas, sobre cómo está transcurriendo su trabajo durante las cuatro jornadas de paros del sector y otras cuestiones relacionadas con su puesto como asalariado, tales como el importe de su nómina o las horas que trabaja. Respecto a las "agresiones" que denuncia Gallego, varios taxistas de los apostados en la Castellana acusan a los conductores de provocarles o de incumplir la ley y otros se muestran contrarios a este tipo de conductas, acreditadas durante este fin de semana en varios vídeos difundidos en las redes sociales. En España hay 65.277 taxis frente a 9.366 licencias VTC, siendo la Comunidad de Madrid la que mayor número de autorizaciones acumula: 15.497.

Tras la reunión este lunes del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, con los representantes del sector del taxi, este martes fue el turno de los portavoces de los conductores de vehículos VTC. El presidente de Unauto (patronal que los aglutina), Eduardo Martín, pidió a Fomento antes del encuentro que "no cediera al chantaje" del gremio de los taxistas, que decidieron seguir con la huelga después de la negociación con Saura, al entender que las medidas anunciadas no garantizan el cumplimiento de la ley que marca una licencia de VTC por cada 30 de taxi, su principal exigencia. Pero tras la reunión de unas tres horas y media con Saura, Martín manifestó que está "moderadamente satisfecho", tras la oferta de Fomento de participar en una comisión de diálogo "para estudiar el problema en profundidad". El presidente de Unauto incidió además en que todos los vehículos de sus flotas operan de forma legal, ya que el ratio de un VTC por cada 30 taxis se estableció para nuevas concesiones, pero no para los permisos logrados con anterioridad. Los taxistas insisten en que esa proporción no se cumple en la práctica, una perspectiva con la que coincide Fomento. Saura subrayó en la reunión que es necesario "un marco cierto y estable, bueno para todos porque genera seguridad y certidumbre. Hay un problema estructural claro y que es que no se cumple la ratio de uno a 30, y nosotros queremos queremos corregir ese desequilibrio".

El presidente de Unauto manifestó además que participarán en las nuevas mesas de diálogo que el Ministerio les ha propuesto para septiembre, mes en el que Fomento pretende aprobar un decreto ley para transferir las competencias a las comunidades autónomas. Saura explicó este martes tras la reunión que esa transferencia se hará porque es un ámbito que tiene que ver con lo "urbano y "periurbano". La patronal de VTC hizo hincapié en las "descalificaciones y agresiones" que, según el gremio, han recibido los conductores en los últimos días por parte de los taxistas, por lo que pidieron a las autoridades que "garanticen la seguridad de sus trabajadores".

Nuestro viaje finaliza antes de llegar a la plaza de Lima porque la policía nos impide el paso por uno de los accesos debido a la protesta. Ha sido un viaje sin incidentes, pero no ocurre igual a la vuelta, ya sin cámara. Cuatro taxistas que descansan en un bar cercano nos gritan al coger el Cabify de vuelta: "Ojalá tengáis un accidente y se os rompan las piernas".