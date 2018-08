La única pista de la esposa de Mohamed VI llega desde Italia

Meriem Said, una periodista marroquí que trabaja para el canal panárabe MBC, asegura haberse cruzado recientemente en Italia con la gran ausente de la corte marroquí, la princesa Salma, la esposa del rey Mohamed VI. Salma lleva desde el 12 de diciembre del año pasado sin aparecer en público. Los rumores sobre su relación con el rey y posible divorcio se desataron después de que el 27 de febrero el monarca se sometiera a una operación quirúrgica de corazón en París. Aquel día, la agencia oficial marroquí MAP difundió una foto en la que el rey aparecía rodeado de sus dos hijos, su hermano y sus tres hermanas. Faltaba Salma.

De hecho, aún a día de hoy sigue faltando Salma en las fotos, no hay imagen pública de ella, ni mucho menos oficiales. El miércoles 21 de marzo, día en que se cumplió el 16º aniversario de la boda entre Salma y Mohamed VI, la revista ¡Hola! publicó que se habían divorciado. Pero el Palacio Real no confirmó ni desmintió la noticia. Y en la edición en Marruecos de la citada publicación, que se edita en francés, tampoco apareció nada sobre el posible divorcio. La revista francesa Paris Match, que ha gozado desde hace varios lustros de un acceso único a las estancias del Palacio Real, tampoco se hizo eco de la posible ruptura del matrimonio.

La única novedad en medio del silencio es el relato de la periodista marroquí que asegura haberse encontrado con Salma y sus dos hijos, el príncipe heredero Hassan, de 15 años, y la princesa Jadilla, de 11, en el municipio italiano de Portofino. Este pequeño pueblo, situado a 35 kilómetros de Génova, atrae desde los años sesenta a famosos de todo el mundo: las actrices Eva Longoria y Salma Hayek, los actores Leonardo Di Caprio y Michael Douglas, el futbolista español Xabi Alonso, la modelo y esposa de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni y un larguísimo etcétera.

La periodista Meriem Said se apresuró a difundir un vídeo en una red social donde dijo: “Esta ciudad permanecerá para siempre en mi memoria con los bellos recuerdos que he tenido aquí. Uno de los mejores momentos es cuando me he cruzado con la princesa Salma, con el príncipe heredero Hassan y con la princesa Jadiya”.

La princesa Lalla Salma (a la derecha) junto a Brigitte Macron en junio de 2017. Getty Images

La periodista no escatimó halagos hacia Salma, algo que no es nada habitual desde que la princesa no apareció en la fotografía de la clínica de París. Meriem Said describió a Salma como “amable y modesta”. “Estoy sorprendida de que ella me haya reconocido. Estoy muy contenta. Es muy bella”, señaló. Lo que no aclara Said es si aprovechó tan espléndida ocasión para hacer gala de buen periodismo y le preguntó a la princesa la cuestión que todo el mundo querría saber en Marruecos: si continúa casada con Mohamed VI o es cierto que se divorciaron.

Mientras tanto, el rey pasaba una semana de vacaciones en la ciudad de Alhucemas, ciudad donde se desataron protestas sociales a finales de octubre de 2016. Al rey se le vio pasear en coche con su hermano, el príncipe Rachid, y con su amigo el consejero real Alí Fuad el Himma. Este lunes 30 de julio acogió a numerosas personalidades en Tánger, entre ellas al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, durante la fiesta que conmemora su llegada al trono hace 19 años. Se le vio al lado de su hijo y de su hermano. Pero una vez más, la princesa Salma no se dejó ver.

La llegada de Salma Bennani –nombre de soltera– a la vida de Mohamed trajo un aire de modernidad a la monarquía marroquí. Hasta el casamiento de ambos en 2002, ninguna esposa del rey había sido presentada en público y ninguna recibió el título de princesa. Bennani es huérfana de madre desde los tres años e hija de un profesor universitario. Cuando conoció al rey, mientras estudiaba su carrera de ingeniería informática, vivía con su padre, su hermana, médica de profesión, y sus tres hermanastros. Terminó sus estudios con las mejores notas de su promoción.

Durante varios años asumió un papel más bien discreto. Casi nunca se le veía acompañando al rey en el extranjero. Solía viajar sin Mohamed VI en sus labores internacionales como presidenta de una fundación de lucha contra el cáncer. En el verano de 2017 la prensa marroquí reprodujo una información del medio griego Athen Magazine donde se afirmaba que Salma había comprado una casa en la isla griega de Kéa por valor de 3,8 millones de euros. Nadie sabe si en algún momento ha podido disfrutar de esa mansión.