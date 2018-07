Donatella Versace: “Soy activista. No me asusta dar mi opinión”

La diseñadora italiana Donatella Versace. GUILLERMO ALONSO

Donatella Versace lo ha vuelto a hacer. Después de regalarle a la industria de la moda el momento más emocionante y viral del último año —la aparición sorpresa de Claudia, Carla, Naomi, Cindy y Helena en su desfile tributo a Gianni Versace en septiembre—, ha concebido para su colección de otoño-invierno 2018 una campaña de publicidad que aspira a convertirse en otro hito: una única fotografía —la mayor imagen de grupo creada para una campaña de moda— en la que Steven Meisel ha retratado a 54 modelos que personifican el nuevo gran caballo de batalla de Donatella: la diversidad y la inclusividad. “Eso es lo que Versace defiende hoy”, explica la diseñadora en exclusiva a EL PAÍS. “La familia Versace está formada por individuos que se apoyan unos a otros y comparten los mismos valores: lealtad, fortaleza, confianza, empoderamiento, singularidad. Los quería todos juntos, como un clan”. Supermodelos como las hermanas Zadid o Kaia Gerber se mezclan con nuevas caras —entre ellas, la del español Óscar Kindelan—; géneros, razas y físicos diversos están representados. Ella lo llama “identidades distintivas”. “Destacan entre la multitud no solo por su estilo sino, sobre todo, por lo que tienen que decir”, asegura.

Si 2017 fue año de homenajes a la figura de Gianni Versace por el 20º aniversario de su muerte, en 2018 el foco apunta solo a Donatella y a su plan de futuro para la marca que lleva 21 años liderando; más de los que pudo cumplir su malogrado hermano. Y en esa nueva visión, el activismo pasa a primer plano. “Soy activista en el sentido de que no me asusta dar mi opinión y defender aquello en lo que creo”.

A Donatella le quitan el sueño muchas cosas (“los derechos de las mujeres, la comunidad LGTB, la infancia, la educación…”), y considera que “hoy en día hay que posicionarse, porque ser neutral y que te dé igual es lo mismo”. Tras anunciar que dejará de utilizar pieles en sus colecciones, la compañía también está redoblando esfuerzos en sostenibilidad.

Una imagen de la nueva campaña de Versace, fotografiada por Steven Meisel.

A sus 63 años, se diría que Donatella está más en paz consigo misma que nunca. Muy lejos quedaron sus adicciones —les puso fin en 2004 al subirse al avión privado de Elton John rumbo a una clínica de rehabilitación en Arizona—, y los tiempos en los que la supervivencia de la firma Versace parecía pender de un hilo.

Con su icónica melena rubia platino y sus tacones vertiginosos, la italiana está tan convencida del poder de la imagen personal que ha llegado a decir que sobrevivió a las catástrofes de su vida “gracias a la fuerza que me daba el pelo rubio”. Aún lo piensa: “Cuando alguien me pide consejo siempre digo: ‘Utiliza tu imagen para proyectar lo que necesitas que el mundo vea de ti’ En mi caso, así fue. Mi pelo, mi ropa... durante muchos años los usé para despegarme de los demás, para protegerme. Hoy, los empleo justo al contrario: para ser abierta, receptiva e intentar ayudar”.

Considerada la madrina de numerosos diseñadores hoy consagrados (por Versace pasaron Anthony Vaccarello o JW Anderson, entre otros), no dudó en protagonizar una campaña de Givenchy en 2015 a petición de su amigo Riccardo Tisci, a quien muchos consideraban su sucesor natural. No fue el caso, pero Donatella sigue mirando: “No soy el tipo de persona que quiere morir trabajando en su despacho, y por eso siempre estoy a la busca del siguiente talento. Pero eso no significa que me vaya a mover en un futuro cercano. Aspiro a encontrar a alguien muy distinto de mí y trabajar juntos en algo nuevo. Me gusta que me reten, no quiero rodearme de gente que siempre esté de acuerdo conmigo”.

Una moneda con la imagen de Donatella Versace.

La polémica miniserie American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, de la que la familia se ha desvinculado, es una línea roja en la entrevista, pero su buena opinión de Penélope Cruz no parece haberse resentido. La española ha sido nominada a un Emmy por este trabajo.

Donatella asegura que todas sus relaciones con celebrities son “genuinas”. “Yo no funciono con contratos. De joven, mi hermano Gianni se ocupaba del día a día de la compañía y yo salía a construir relaciones con supermodelos, músicos y estrellas de Hollywood; personajes como Prince o Madonna se volvieron grandes amigos”.

Hoy, cita a “Lady Gaga, Madonna, Naomi, Cindy, Gigi y Michelle Obama” entre las famosas con las que comparte “visiones e ideales”. Y recuerda que, muchos años antes del desfile viral, ella ya había hecho historia: “¿Sabías que Google creó la herramienta de búsqueda de imágenes después de que todo el mundo empezara a googlear el vestido Jungle de J-Lo en los premios Grammy 2000? Eso demuestra el poder de la moda”. Y el poder de la incombustible Donatella.