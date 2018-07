Arthur: “Trabajaré para acercarme al nivel de Xavi e Iniesta”

Desde que llegó ayer al Camp Nou, Arthur no ha parado de repartir sonrisas, abrazos y afectuosos saludos a todos los que se cruza por el camino, empleados y directivos del club. “Se le ve una ilusión sincera”, explican desde el club; “es muy amable, atento y próximo”. Lo mismo hizo en las gradas del Camp Nou, cuando tras agarrar el micro –“buenos días, estoy muy contento de ser jugador del Barça. ¡Viva el Barça y viva Cataluña!”, entonó de memoria y en un catalán bastante correcto- se fundió en abrazos con la dirección deportiva, además de con el presidente azulgrana Josep Maria Bartomeu. Tras dar unos pocos toques sobre el tapete, siempre con la ristra de dientes luminosos por delante, se desató las botas y finalmente atendió a los medios de comunicación. “Siempre ha sido mi sueño, desde niño, jugar en el Barça”, se arrancó con una frase más que manida; “fui muy feliz cuando supe que podía venir al Barça y creo que tengo las características para jugar aquí. Voy a disfrutar al lado de grandes figuras”.

Sucede que no podrá compartir vestuario junto a dos de sus grandes referentes: un Xavi que hace cursos que juega en Catar; y un Iniesta que se marchó a final de temporada anterior camino a la liga japonesa. Aunque no son pocos los que encuentran muchas similitudes en su juego, capaces de agitar y poner la pausa al juego, de controlar y girar, también de hacer jugar a los demás. “Que me comparen con ellos es fantástico. No escondo mi pasión por ellos. Siempre han sido dos jugadores que he admirado. Pero yo soy Arthur, no soy Xavi ni Iniesta. Sé lo que han hecho estos jugadores y son un espejo, una referencia. Han hecho historia en el club y ese es mi objetivo, trabajaré para llegar lo más cerca posible”, resolvió, al tiempo que agregó: “Yo controlo el juego y mis características encajan muy bien en el Barça”, se aventuró a decir el centrocampista brasileño. Abidal recogió el testigo: “A nivel técnico es un jugador impresionante, de visión, juego, control, protección y pase. Va a encajar bien en el Barça. Es muy joven pero una proyección importante”. No le preocupa, en cualquier caso, las exigencias del juego azulgrana. “Grêmio tiene una forma de jugar distinta a la de aquí. Pero como el Barça siempre ha tenido el mismo estilo y siempre lo he estado observando, me ha ayudado a aprender su juego. Pero aprenderé mucho más aquí junto a mis compañeros”, sentenció; “y pasaré momentos difíciles, pero voy a intentar aprender”.

Oficializó Jordi Mestre, vicepresidente del Barcelona, las cifras de la operación: “31 millones más nueve en variables por seis temporadas con cláusula de 400 millones”. Y añadió: “Esta incorporación ha sido a petición del técnico y no ha supuesto coste adicional al club por la disponibilidad del jugador”. Aunque la operación se hizo con Robert Fernández, el anterior secretario técnico, que estaba cerrada para el próximo invierno. “Hemos tomado la decisión de adelantar su llegada porque su estilo encaja en el Barça. Y también es mejor en pretemporada que en enero, como estaba previsto, por el tema de la adaptación”, convino Abidal.

Antes de cerrar su fichaje por el Barça, Arthur preguntó a Neymar, Coutinho y Paulinho por el club. “Me contaron que era una ciudad maravillosa, con una cultura fácil, buen clima y un gran club con el que es muy fácil trabajar”, expuso. Y se animó; “Siempre he visto grandes jugadores brasileños con esta camiseta. Creo que no voy a tener problemas con el estilo de juego. Siempre he estado con la pelota en el pie, pensando que me gustaría venir algún día al Barça”. Con el que no ha hablado todavía, sin embargo, es con el técnico Ernesto Valverde. “Lo estoy deseando y lo que me diga trataré de captarlo lo más rápido posible”, señaló.

Abidal: “No sé si hay que cambiar muchas cosas”

No quiso Abidal hablar sobre las escuchas que se han hecho públicas del expresidente Sandro Rosell y su ayudante Juanjo Castillo, donde insultaba gravemente al jugador y se destapaba que el hígado –padeció cáncer- que le consiguieron era ilegal y no de su primo, como Abidal defendió en su día. “Creo que hoy no es el momento de hablar de este tema. Todo lo que tenía que decir ya está dicho. Mi discurso será este y no cambiará nunca”, zanjó sin explicarse en la primera ocasión que hablaba en público. Por lo que se centró en lo deportivo. Y envió su mensaje: “Venimos de un doblete y no sé si de verdad hay que cambiar muchas cosas”. Se sabe que se busca un medio y un delantero, quizá a otro central en caso de que se cierre el traspaso de Yerry Mina.