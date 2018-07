El Barcelona paga la cláusula de Lenglet

El FC Barcelona tiene previsto presentar mañana a Clement Lenglet (Beauvais, 23 años), después de exhibir hoy a Arthur Melo. Aunque el fichaje del central francés del Sevilla no es todavía oficial, el club azulgrana ya ha depositado los 35 millones de euros de su cláusula de rescisión en la Liga de Fútbol Profesional. Lenglet se despidió ayer de sus compañeros del Sevilla en la concentración de Benidorm, después de no participar en la sesión de entrenamiento, y tenía previsto viajar en las próximas horas a Barcelona. A la entidad azulgrana no le ha quedado más remedio que abonar la cantidad fijada en la cláusula del contrato después de no llegar a un acuerdo con el Sevilla.

La llegada de Lenglet provocará seguramente la salida de Yerry Mina, una de las figuras de Colombia en el Mundial de Rusia. El francés competirá con Piqué y Umtiti mientras quedaría como cuarto central Vermaelen. Las altas y bajas de la plantilla quedaran perfiladas después de que el entrenador, Ernesto Valverde, se reúna con el secretario técnico, Eric Abidal, su adjunto Ramon Planes y el mánager, Pep Segura. La plantilla azulgrana inició ayer precisamente la pretemporada con 15 jugadores, alguno de los cuales no figuran en los planes del Txingurri. Futbolistas como Rafinha, Samper, Douglas, Arda y Munir buscan equipo de la misma manera que la entidad azulgrana quiere negociar el traspaso o cesión de Aleix Vidal, André Gomes y Alcácer.

El Barça negocia la incorporación de un nuevo centrocampista, que podría ser Adrien Rabiot, del Paris Saint Germain, después de la negativa del Ajax a desprenderse de Frenkie De Jong y del traspaso de Paulinho Becerra. El plan previsto ha variado después de que Griezmann rechazara la oferta barcelonista y renovara por el Atlético. La intención es ahora reforzar la línea de medios y dar más protagonismo a Dembélé, que disputa el Mundial con Francia.