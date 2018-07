Para Elena Sánchez, de 41 años, participar en el desfile del Orgullo Gay 2018 vestida con su informe de policía nacional es más que un acto simbólico. Es una forma de romper un muro invisible. "Existe todavía cierto miedo y rechazo a acercarse a la corporación policial debido a que tenemos una memoria histórica no del todo superada debido a que la policía y guardia civil era un cuerpo represor que sometían y torturaban a las personas del colectivo LGTBI", explica Sánchez, recordando la antigua ley de Vagos y Maleantes. Este es el principal motivo que ha llevado a la Asociación policial por la Visibilidad de la Diversidad Sexual, de Género y la Igualdad (LGTBIpol) a solicitar formalmente al Ministerio de Interior, a través de change.org, formar parte de la marcha del próximo día 7 en Madrid de uniforme. "El uniforme es cómo nos reconocen la ciudadanía cuando prestamos servicio, ese es el motivo principal, el decir 'estamos aquí, a pie de calle, con vosotros", subraya Sánchez, portavoz de LGTBIpol.



Tras una reunión el pasado viernes en el Ministerio, la petición quedó pendiente de revisión por el gabinete legal. Finalmente, Interior no ha permitido el uso del uniforme en el desfile "por el carácter inseparable que tiene la participación en la marcha y el carácter reivindicativo de ésta", ha aclarado el colectivo en su página de facebook. Como muestra de cercanía, el próximo sábado 7 de julio, la junta directiva de LGTBIpol será recibida de forma oficial en el Ministerio, donde pondrán sobre la mesa las líneas a seguir y la posible modificación de la normativa necesaria para que en el futuro ésta no sea obstaculo de participación en el desfile del Orgullo Gay.

En 2017 ya participaron en la marcha aunque vestidos de paisano. No llegaron a pedir salir de uniforme porque lo decidieron a última hora, explica Rufino Arco, policía nacional de 35 años, compañero de LGTBIpol. La moción de censura y la demora en la respuesta por vía interna en el propio cuerpo, les llevó a elevar directamente a Interior su solicitud mediante change.org. "Teníamos la sensación de que este cambio de Gobierno, este golpe de aire nos favorecía de alguna manera. El hecho de que el ministro de Interior sea una persona LGTBI pues influye", manifiesta Arco.

Para Arco, dar visibilidad al colectivo LGBTI dentro del cuerpo de la Policía Nacional y no solo de puertas para afuera, también es importante. "Lo que no se ve, no existe", destaca. Él nunca ha tenido ningún problema y siempre se ha mostrado como es, pero revela que otros compañeros no siempre se desenvuelven con libertad. "Los compañeros que entran jóvenes ahora lo sienten de una manera diferente, sienten que hay un espacio de confort donde pueden ser ellos mismos. Pero cuando hablamos con personas que llevan 15 o 20 años sí nos dicen que sienten que pueden tener problemas. Son personas que tienen más ese recuerdo de policías en contra del colectivo LGTBI".

LGTBIpol agradece la cercanía y la predisposición del Ministerio de Interior ya que "vemos gestos muy positivos y en un contexto de cooperación que creemos que benefician al colectivo para el que humildemente realizamos labor de activismo día a día".