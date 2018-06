Rosa Copado: “Las fotógrafas son mujeres luchadoras y muy fuertes”

A Rosa Copado la etiqueta de fotógrafa se le queda corta: “Hago muchas otras cosas dirigidas a la creación”, relata. En un ejercicio de sinestesia, Copado quería pintar los sonidos, escuchar los colores. Estudió Bellas Artes y ejerció como artista (aún ejerce), pero en un momento dado se dio cuenta de que no paraba de hacer fotos. “La foto me emocionaba y esa afición se convirtió en un modo de vida”, cuenta.

Copado se compró con 28 años una cámara, una Canon 50D. Para darle duro a la fotografía. Ya con la cámara, y explotando su afición a la moda, consiguió un trabajo de azafata en la semana de la moda de Madrid. Era 2011. Usando su trabajo como excusa, consiguió colarse en el desfile de María Escoté de ese año (Ansia) e hizo una serie de fotos. Las colgó en las redes y, de repente, su trabajo estaba publicado en una revista de moda (en Harper´s Bazaar) y Escoté no paraba de hacer referencia a sus imágenes. Comenzaron a trabajar juntas.

Desde su lanzamiento a la captura de imágenes, su nombre no ha dejado de crecer. También tiene fotos con personajes como Carolina Herrera. Pero a pesar de ese éxito con la cámara, Copado no quiere dejar el arte: “No quiero dejar de ser artista; eso me persigue”. “Tengo que ser fiel a mí misma y no soy la misma hoy que hace cinco años. Ahora me apetece hacer esto, lo hago”, añade al hablar sobre su evolución de lo plástico hacia la imagen. Considera que ser mujer y fotógrafa no es fácil “aunque ha mejorado”. “Las mujeres que hay en la profesión son muy luchadoras y muy fuertes”.

Copado se siente parte de una generación intermedia, “esa que creció sin Internet”. “Crecimos con inocencia, con ilusión y con un cierto romanticismo por la vida. También fuimos los primeros en experimentar con las redes y todo eso”, continúa. Más que como artista o como fotógrafa, a Copado le gustaría ser recordada como una mujer soñadora: “Como una mujer que lucha por conseguir sus sueños”.

¿Qué es 'Creadorxs'? Poner nombre y apellidos a una generación unida por el arte ha sido el punto de partida de Creadorxs, un documental en formato entrevistas creado y dirigido por David Velduque y Marco Laborda. Catorce capítulos sobre los artistas más transgresores del panorama nacional, un retrato individual y un reflejo de su generación. Puedes leer más sobre Creadorxs haciendo click en este enlace.

