José A. Roda: “Tú tendrías que ser tu propia generación”

Colores intensos. Vida. Si ves un dibujo de José A. Roda sabes que es de José A. Roda. Encontró su forma aunque siga buceando por sus fondos. Este ilustrador catalán que está a punto de cumplir un quinquenio en Madrid tiene un poco de Bauhaus, un poco de pop, un poco de folclórica, de Eduardo Arroyo y de Malevich. Sabe quién es ahora, pero espera que no sea así siempre: "No creo que eso que te define en este momento tenga que ser así para siempre". Menos mal, porque cambiar no es incoherencia sino evolución.

Cuando aún no sabía que lo suyo era dar color al papel, la porcelana, la madera o la tela, quiso ser cantante, o periodista, o cualquier cosa que tuviese que ver con el arte en cualquier de sus formas. Fue hace relativamente poco cuando lo tuvo más o menos claro, pintar era lo suyo. Ha creado, entre otras muchas cosas, un universo nacido, tal vez, de aquellas primeras aspiraciones relacionadas con cámaras de cine y micrófonos sobre escenarios; ha hecho retratos de Alaska, Frida Kahlo, Amy Winehouse, Beyoncé o Lola Flores. Y, aunque tiene también su particular perspectiva de ellos, como Truman Capote o Andy Warhol, su predilección va hacia ellas.

Nació en Cornellà de Llobregat en 1987 y no se crio en un ambiente especialmente relacionado con el arte, su padre era albañil y su madre dependienta, pero había algo que le bullía. Eran los colores primarios como base para infinitos mundos. Ahora, este protagonista de Creadorxs, producido por Neurads, tiene claro lo que se diría a sí mismo si pudiese echar el tiempo atrás. "Dibuja, maricón. Que el dibujo es lo que te va a dar de comer y a ti te gusta mucho comer". En ello está.

¿Qué es 'Creadorxs'? Poner nombre y apellidos a una generación unida por el arte ha sido el punto de partida de Creadorxs, un documental en formato entrevistas creado y dirigido por David Velduque y Marco Laborda. Catorce capítulos sobre los artistas más transgresores del panorama nacional, un retrato individual y un reflejo de su generación. Puedes leer más sobre Creadorxs haciendo click en este enlace.

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.