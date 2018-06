Mariah Carey no levanta cabeza, ahora tampoco vende entradas para sus conciertos

Mariah Carey no levanta cabeza. Todo son malas noticias para la cantante pese a sus intentos de retomar su carrera. Todo está listo para que el 5 de julio inicie una estancia en el Coliseo Caesars Palace de Las Vegas y la venta de entradas es un desastre, según han declarado los organizadores a Page Six. De hecho hay todavía asientos disponibles para la noche del estreno, algo inusual en este tipo de eventos.

En 2015, la cantante de 48 años realizó su primera residencia en Las Vegas con el programa # 1 Infinity. Esta fue la oportunidad para que Mariah Carey recuperara sus mayores éxitos: fueron 50 conciertos que produjeron 24 millones en ingresos. Pero este tiempo de éxito parece haber pasado.

ampliar foto Mariah Carey en uno de sus 'shows' en Las Vegas en julio de 2017.

Según ha confesado el publicista de Mariah Carey a Page Six, la cantante ha dado un giro a su vida recientemente tras diagnosticarle trastorno bipolar. Fue en abril cuando Mariah Carey desveló su batalla. A pesar de que fue diagnosticada por primera vez en 2001 (cuando fue hospitalizada por un colapso físico y mental), "no quería creerlo", cuenta la cantante. Carey explica que finalmente buscó tratamiento después de "los dos años más difíciles que he pasado", un tiempo de agitación profesional y drama personal. "Hasta hace poco vivía en la negación, el aislamiento y en constante temor", dice. "Era una carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no podía hacerlo. Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música". Carey, una de las cantantes con más éxito de todos los tiempos, con 18 números 1 y más de 200 millones de discos vendidos, pasó muchos de sus años en el centro de atención "sufriendo en silencio".

La artista ha querido dejar atrás el "bagaje emocional y material, lo que incluye un antiguo anillo de compromiso de un exnovio". El mismo medio añade que fue un mánager de la cantante quien, a petición de esta, vendió la joya por 1,8 millones de euros a un joyero de Los Ángeles que firmó un compromiso de confidencialidad.

A principio de año la cantante fue noticia por su sorprendente cambio físico.Mariah Carey llevaba mucho tiempo siendo objeto de debate no solo por su aumento de peso si no también por su intento de disimular los kilos de más recurriendo habitualmente al Photoshop. Pero ahora ya no va a ser necesario que se apoye en esta técnica. La cantante ha perdido 13 kilos en 80 días. Ello ha sido posible, según Entertainment Tonight, a que se ha implantado una banda gástrica. Mariah siempre se ha sentido orgullosa de sus curvas, pero este verano, cuando terminó los conciertos en el Caesars Palace de Las Vegas y se fue de gira con Lionel Richie, notó que se le hacía más difícil bailar. Además, "estaba recibiendo muchas críticas por su cuerpo”, dijo uno de sus portavoces.