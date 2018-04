Mariah Carey desvela que sufre un trastorno bipolar

Mariah Carey ha desvelado en una exclusiva a la revista People su batalla contra el trastorno bipolar. A pesar de que fue diagnosticada por primera vez en 2001 (cuando fue hospitalizada por un colapso físico y mental), "no quería creerlo", cuenta la cantante. Carey explica que finalmente buscó tratamiento después de "los dos años más difíciles que he pasado", un tiempo de agitación profesional y drama personal

"Hasta hace poco vivía en la negación, el aislamiento y en constante temor", dice. "Era una carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no podía hacerlo. Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música".

Mariah Carey en la fiesta de los Grammy de 2018. Gtresonline

Carey, una de las cantantes con más éxito de todos los tiempos, con 18 números 1 y más de 200 millones de discos vendidos, pasó muchos de sus años en el centro de atención "sufriendo en silencio".

Ahora está en terapia y tomando medicamentos para el trastorno bipolar II, que la lleva a períodos de depresión e hipomanía (menos graves que la manía asociada con el trastorno bipolar I, pero aún puede causar irritabilidad, insomnio e hiperactividad).

"De hecho, estoy tomando medicamentos que parecen ser bastante buenos. No me hace sentir demasiado cansada o lenta ni nada de eso. Encontrar el equilibrio adecuado es lo más importante ", dice Carey.

"Durante mucho tiempo pensé que tenía un trastorno grave del sueño", continúa Carey, que ahora está en el estudio trabajando en un nuevo álbum que se publicará este año. "Pero no era un insomnio normal y no estaba despierta contando ovejas". Y explica que "estaba trabajando, trabajando y trabajando... Estaba irritable y tenía miedo constante de decepcionar a la gente. Resulta que estaba experimentando una forma de manía. Supongo que mis episodios depresivos se caracterizaron por tener muy poca energía. Me sentiría tan sola y triste, incluso culpable de no estar haciendo lo que necesitaba para mi carrera ".

Carey, cría a sus gemelos de 6 años Monroe y Moroccan, nacidos de su matrimonio con Nick Cannon.

La cantante explica que se ha decidido a hablar porque "tengo la esperanza de que podamos llegar a un lugar donde se elimine el estigma a las personas que pasan por algo como esto. Puede ser increíblemente aislante. Me niego a permitir que esta enfermedad me defina o me controle ".

A principio de año la cantante fue noticia por su sorprendente cambio físico. Mariah Carey llevaba mucho tiempo siendo objeto de debate no solo por su aumento de peso si no también por su intento de disimular los kilos de más recurriendo habitualmente al Photoshop. Pero ahora ya no va a ser necesario que se apoye en esta técnica. La cantante ha perdido 13 kilos en 80 días. Ello ha sido posible, según Entertainment Tonight, a que se ha implantado una banda gástrica. Mariah siempre se ha sentido orgullosa de sus curvas, pero este verano, cuando terminó los conciertos en el Caesars Palace de Las Vegas y se fue de gira con Lionel Richie, notó que se le hacía más difícil bailar. Además, "estaba recibiendo muchas críticas por su cuerpo”, dijo uno de sus portavoces.