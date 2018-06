“Internet puede servir de catalizador de la diversidad sexual”

En esta entrevista, respondida a través de correo electrónico, habla de cómo la Red puede ayudar a conectar a personas y grupos LGTBIQ, y del modo en que su experiencia de acoso escolar puede ayudar a otras personas. Tang (Taiwán, 1981) participó por videoconferencia el pasado junio en la gala de los Alan Turing LGTBIQ Awards, organizado por ARN Culture & Business Pride en Arona (Tenerife), donde recibió el Premio Innovación.

Pregunta. Se considera más posgénero que transgénero, ¿a qué se refiere con ello?

Respuesta. Transgénero entra en el espectro del género, mientras posgénero se sitúa fuera de ese espectro y se centra en la no discriminación de ninguna clase, incluyendo la identidad de género pero no limitándose a ella.

¿Pensó alguna vez que aquella niña que sufrió acoso en el colegio llegaría tan lejos y se convertiría en ejemplo para otros niños y niñas en su misma situación? ¿Qué les diría?

Considero que mi actual cargo actúa como serendipia para gente que está experimentando situaciones similares. Como Leonard Cohen dice: “Hay una grieta en todo; así es como entra la luz”.

En su nombramiento, ¿cree que tuvo algo de peso el hecho de que fuera usted transgénero, o fue su formación, experiencia y conocimientos en el mundo digital y en software libre, además de su extraordinario coeficiente intelectual, los elementos tenidos en cuenta?

Me gusta conocer a las personas por sus valores, no por su tipos, clases o roles, y me gustaría ser conocida por mis valores, no por mis tipos, clases o roles. Esta transición personal me ha permitido entender mejor la experiencia de primera mano de las personas y cómo diversos equilibrios hormonales afectan a las diferentes perspectivas y a la construcción de la empatía. Así que puede estar relacionado indirectamente con mi cualificación como ministra.

Audrey Tang vista por Consthanzo.

¿Cree necesaria la discriminación positiva de gays, transexuales o lesbianas para el acceso a cargos públicos como mecanismo para conseguir su igualdad real en la sociedad?

Mi actual labor de transparencia radical en el Gobierno y ante los medios sirven ambos como símbolo de un considerable nivel de reconocimiento de personas más allá de los estereotipos, y tiene el efecto de facilitar a cualquiera el acceso a cargos públicos. Aunque pueden ser necesarias acciones para equilibrar los derechos de grupos históricamente infrarrepresentados. Su influencia ha de ser cuidadosa y constantemente examinada y reequilibrada.

Desde su posición como ministra digital, ¿qué se puede hacer en la regulación de la tecnología en favor de los de derechos del colectivo LGTBIQ?

En el ámbito regulatorio, la idea de inclusión e interseccionalidad ha orientado nuestras políticas de "banda ancha con los derechos humanos" y de "alfabetización digital antes de los 12 años". Nuestro ministro de Interior ha trabajado en favor de la inclusión de género. A través de ello podemos lograr gradualmente la transición hacia sistemas no binarios de tipos de sexo.

Internet, en especial las redes sociales ¿contribuyen a la visibilidad de este colectivo o inciden en los estereotipos? Por ejemplo: fotos de gays musculados sin nada de pluma...

Aunque puede ser cierto que, en particular, la cultura selfie ha reforzado los estereotipos, pienso que las redes sociales han incrementado la visibilidad de esta comunidad, porque es más sencillo conectarse y encontrar a alguien con quien tengas muchas cosas en común. Considero que Internet puede servir como catalizador de la diversidad sexual, y podemos celebrar definitivamente el espacio abierto en Internet que empodera esa diversidad de género.

España fue pionera en 2007 en el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿cómo considera que este país protege los derechos del colectivo LGTBIQ?

Taiwán también implementará el matrimonio entre personas del mismo sexo el año que viene. Estoy feliz de aprender de España y de que su experiencia nos sirva en nuestras políticas sociales en las próximas décadas.

Tomó parte en Canarias en uno de los eventos LGTBIQ más importantes del mundo. Una comunidad autónoma que modificará la ley de no discriminación para que la transexualidad deje de ser una patología. Son pasos en la dirección correcta, ¿pero suficientes?

Desde la perspectiva de interseccionalidad, desde el momento en que una discriminación es resuelta, la gente que ha trabajado en ello puede utilizar su experiencia para lograr la justicia social en otros aspectos discriminatorios. Se trata de un proceso iterativo, en continua mejora.

Hay países donde se los persigue, condena y mata a homosexuales. ¿Vislumbra que cambiará la situación en 10 o 20 años allí donde esto ocurre?

Diciendo: “La vida es lo que queremos que se”’, que es como decir que el lenguaje es lo que hacemos que sea. Sí, pero no de una vez sino un poco cada vez.

Aunque las normas cambien, incluso en sociedades avanzadas, muchos gays, lesbianas, transexuales o intersexuales han de soportar burlas, insultos y amenazas en su día a día: en la calle, en el metro… ¿Qué se puede hacer para acabar definitivamente con ello?

Más allá de la regulación y las políticas mencionadas antes, podemos ayudar a expandir, promover y compartir la idea de igualdad y diversidad. Es el modo más sencillo y lo mejor que podemos hacer.

